Тёмный шоколад с ягодами годжи и фисташками: попробуйте приготовить это лакомство дома
Как приготовить шоколад с ягодами годжи
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Шоколад с ягодами годжи — праздничная классика. Обязательно попробуйте этот рецепт.
Фото: commons.wikimedia.org by Саймон А. Югстер is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
К слову, ягоды годжи содержат в избытке железо, что способствует поднятию тонуса и повышению работоспособности.
Ингредиенты
- 1 чашка растопленного тёмного шоколада
- 2 столовые ложки ягод годжи
- 2 столовые ложки очищенных и разрезанных пополам фисташек
- 1/4 чайной ложки ванильного экстракта
Приготовление
- Застелите противень пергаментной бумагой. Вылейте на лист растопленный шоколад.
- Посыпьте шоколад фисташками и ягодами годжи. Охладите в течение 30 минут.
- Когда шоколад застынет, нарежьте его небольшими кусочками.
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