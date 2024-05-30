Тёмный шоколад с ягодами годжи и фисташками: попробуйте приготовить это лакомство дома

Как приготовить шоколад с ягодами годжи

0:47 Your browser does not support the audio element. Еда

Шоколад с ягодами годжи — праздничная классика. Обязательно попробуйте этот рецепт.

Фото: commons.wikimedia.org by Саймон А. Югстер is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

К слову, ягоды годжи содержат в избытке железо, что способствует поднятию тонуса и повышению работоспособности.

Ингредиенты

1 чашка растопленного тёмного шоколада

2 столовые ложки ягод годжи

2 столовые ложки очищенных и разрезанных пополам фисташек

1/4 чайной ложки ванильного экстракта

Приготовление

Застелите противень пергаментной бумагой. Вылейте на лист растопленный шоколад. Посыпьте шоколад фисташками и ягодами годжи. Охладите в течение 30 минут. Когда шоколад застынет, нарежьте его небольшими кусочками.