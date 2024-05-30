Вам трудно заснуть? Съешьте немного тыквенных семечек перед сном! Идеальное природное снотворное

Тыквенные семечки — идеальный перекус, они богаты ценными питательными веществами, такими как цинк, магний, марганец, медь и антиоксиданты. Также в них много полезных жиров и клетчатки.
Семена тыквы содержат мононенасыщенные жирные кислоты, которые, как известно, помогают снизить уровень "плохого" холестерина в крови. Мало того, они также содержат магний, который, как известно, помогает нормализовать уровень артериального давления.
Помимо этого, семена тыквы способны увеличивать уровень оксида азота в организме, тем самым способствуя расширению кровеносных сосудов, улучшая кровоток и снижая риск появления бляшек в артериях.
Вам трудно заснуть? Съешьте немного тыквенных семечек перед сном! Они богаты триптофаном — аминокислотой, которая в дальнейшем превращается в организме в серотонин. Эксперты называют тыквенные семечки "природным снотворным".
Серотонин, согласно исследованиям, помогает модулировать некоторые психические процессы, такие как настроение, познавательные способности, обучение и память.
Семена тыквы богаты витамином Е, а также фитонутриентами, такими как каротиноиды. Эти питательные вещества действуют как антиоксиданты, а это означает, что они могут защитить ваши клетки от свободных радикалов.
Тыквенные семечки также могут снижать уровень сахара в крови, что делает их полезными для диабетиков. Это свойство может быть связано с высоким содержанием магния.
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