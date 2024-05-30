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В этих ярких ягодах много мощных антиоксидантов и клетчатки: черника полезна не только для глаз

Черника обладает уникальными свойствами

2:05
Еда

Черника является одним из самых популярных суперпродуктов в мире — и не зря. В этих ярких ягодах много мощных антиоксидантов, клетчатки и необходимых микроэлементов.

Черника обладает уникальными свойствами
Фото: shopify.com by Matthew Henry is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Раньше черника была только летним лакомством. Но благодаря коммерческому производству по всему миру яркими ягодами теперь можно наслаждаться круглый год. 

Пигменты, которые придают чернике синий цвет, также действуют как мощные антиоксиданты. Известные как антоцианы, они помогают снизить уровень "плохого" холестерина в крови, тем самым минимизируя риск инсульта и сердечного приступа.

Ежедневное употребление чашки черники помогает снизить факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний. Антиоксиданты защищают кожу от повреждений, вызванных свободными радикалами и слишком длительным пребыванием на солнце. 

Черника также защищает мозг от старения, минимизируя возникновение болезни Альцгеймера.

Антоцианы в чернике также играют ключевую роль в поддержании зрения и в целом здоровья глаз.

В чернике много клетчатки, которая необходима для пищеварения и здоровья кишечника. Более того, клетчатка служит источником пищи для полезных бактерий в кишечнике. Ещё одна замечательная особенность продуктов, богатых клетчаткой, заключается в том, что они помогают сохранять чувство сытости в течение более длительных периодов времени. В долгосрочной перспективе контроль над чувством голода может помочь вам сократить общее потребление калорий и сбросить лишние килограммы.

Пектин, разновидность клетчатки, содержащаяся в чернике, помогает выводить из кишечника токсины, которые провоцируют возникновение прыщей. Черника также может похвастаться высокой концентрацией салицилатов. Это химические вещества, полученные из салициловой кислоты, ингредиента, обычно встречающегося в кремах, мазях и мыле против прыщей.

Чем полезна черника и кому её употреблять не рекомендуется
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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