Вкусный и полезный завтрак: черничный смузи с греческим йогуртом, миндальным молоком, овсянкой и специями

Черничный смузи: в нём много белка

Этот черничный смузи содержит много белка, а также антиоксидантов.

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Ингредиенты

1 замороженный спелый банан, нарезанный ломтиками

2 чашки замороженной черники

3/4 стакана миндального молока

1/2 стакана греческого йогурта

1/4 стакана овсяных хлопьев

2 чайные ложки молотых семян льна

2 чайные ложки кленового сиропа

1/2 чайной ложки корицы

1/2 чайной ложки ванильного экстракта

1/4 чайной ложки мускатного ореха

Приготовление

Поместите все ингредиенты в блендер и смешайте. Разлейте смузи в бокалы. Посыпьте свежей черникой.