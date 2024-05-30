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Вкусный и полезный завтрак: черничный смузи с греческим йогуртом, миндальным молоком, овсянкой и специями

Черничный смузи: в нём много белка

Еда

Этот черничный смузи содержит много белка, а также антиоксидантов.

Черничный смузи: в нём много белка
Фото: flickr.com by FitTasteTic is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты

  • 1 замороженный спелый банан, нарезанный ломтиками
  • 2 чашки замороженной черники
  • 3/4 стакана миндального молока
  • 1/2 стакана греческого йогурта
  • 1/4 стакана овсяных хлопьев
  • 2 чайные ложки молотых семян льна
  • 2 чайные ложки кленового сиропа
  • 1/2 чайной ложки корицы
  • 1/2 чайной ложки ванильного экстракта
  • 1/4 чайной ложки мускатного ореха

Приготовление

Поместите все ингредиенты в блендер и смешайте. Разлейте смузи в бокалы. Посыпьте свежей черникой.

Черничный смузи - быстро, просто и вкусно
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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