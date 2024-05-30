Вкусный и полезный завтрак: черничный смузи с греческим йогуртом, миндальным молоком, овсянкой и специями
Черничный смузи: в нём много белка
Этот черничный смузи содержит много белка, а также антиоксидантов.
Фото: flickr.com by FitTasteTic is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Ингредиенты
- 1 замороженный спелый банан, нарезанный ломтиками
- 2 чашки замороженной черники
- 3/4 стакана миндального молока
- 1/2 стакана греческого йогурта
- 1/4 стакана овсяных хлопьев
- 2 чайные ложки молотых семян льна
- 2 чайные ложки кленового сиропа
- 1/2 чайной ложки корицы
- 1/2 чайной ложки ванильного экстракта
- 1/4 чайной ложки мускатного ореха
Приготовление
Поместите все ингредиенты в блендер и смешайте. Разлейте смузи в бокалы. Посыпьте свежей черникой.
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Черничный смузи - быстро, просто и вкусно