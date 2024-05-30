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Ищете быструю и вкусную закуску? Тогда попробуйте эту курицу в маринаде из пива и сока лайма!

Как приготовить курицу с пивом и лаймом

1:03
Еда

Ищете быструю и вкусную закуску? Тогда попробуйте эту курицу с пивом и лаймом!

Как приготовить курицу с пивом и лаймом
Фото: flickr.com by bazzadarambler is licensed under CC BY 2.0.

Курицу маринуют с пивом, соком лайма, чесноком, мёдом, паприкой и другими ингредиентами, а затем готовят на гриле.

Ингредиенты

  • 400 г курицы
  • 3 столовые ложки сока лайма
  • 2 чайные ложки мёда
  • 1 чайная ложка чёрного перца
  • 1 столовая ложка пряной паприки
  • 1,5 стакана пива
  • 7 зубчиков измельчённого чеснока
  • Соль по необходимости
  • 3 столовые ложки кинзы

Приготовление

  1. Курицу вымойте и очистите, нарежьте нужными кусочками и обсушите. Далее возьмите миску и добавьте пиво, сок лайма, мёд, чеснок, соль, паприку, перец и кинзу. Смешайте все ингредиенты и замаринуйте курицу.
  2. Разогрейте гриль и выложите на него кусочки курицы, удалив излишки маринада.
  3. Подавайте, полив сверху соком лимона.
Как приготовить курицу в пиве
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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