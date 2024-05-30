Ищете быструю и вкусную закуску? Тогда попробуйте эту курицу в маринаде из пива и сока лайма!

Ищете быструю и вкусную закуску? Тогда попробуйте эту курицу с пивом и лаймом!
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Курицу маринуют с пивом, соком лайма, чесноком, мёдом, паприкой и другими ингредиентами, а затем готовят на гриле.
Ингредиенты
400 г курицы
3 столовые ложки сока лайма
2 чайные ложки мёда
1 чайная ложка чёрного перца
1 столовая ложка пряной паприки
1,5 стакана пива
7 зубчиков измельчённого чеснока
Соль по необходимости
3 столовые ложки кинзы
Приготовление
Курицу вымойте и очистите, нарежьте нужными кусочками и обсушите. Далее возьмите миску и добавьте пиво, сок лайма, мёд, чеснок, соль, паприку, перец и кинзу. Смешайте все ингредиенты и замаринуйте курицу.
Разогрейте гриль и выложите на него кусочки курицы, удалив излишки маринада.