Ищете быструю и вкусную закуску? Тогда попробуйте эту курицу в маринаде из пива и сока лайма!

Как приготовить курицу с пивом и лаймом

1:03 Your browser does not support the audio element. Еда

Ищете быструю и вкусную закуску? Тогда попробуйте эту курицу с пивом и лаймом!

Фото: flickr.com by bazzadarambler is licensed under CC BY 2.0.

Курицу маринуют с пивом, соком лайма, чесноком, мёдом, паприкой и другими ингредиентами, а затем готовят на гриле.

Ингредиенты

400 г курицы

3 столовые ложки сока лайма

2 чайные ложки мёда

1 чайная ложка чёрного перца

1 столовая ложка пряной паприки

1,5 стакана пива

7 зубчиков измельчённого чеснока

Соль по необходимости

3 столовые ложки кинзы

Приготовление

Курицу вымойте и очистите, нарежьте нужными кусочками и обсушите. Далее возьмите миску и добавьте пиво, сок лайма, мёд, чеснок, соль, паприку, перец и кинзу. Смешайте все ингредиенты и замаринуйте курицу. Разогрейте гриль и выложите на него кусочки курицы, удалив излишки маринада. Подавайте, полив сверху соком лимона.