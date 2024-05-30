Вкуснее и полезнее, чем мороженое: приготовьте замороженные сливочные кусочки черничного йогурта
Cливочные кусочки черничного йогурта: вкусный замороженный десерт
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Эти прохладные сливочные кусочки черничного йогурта идеально подходят для перекуса или в качестве необычного десерта после сытного обеда.
Фото: flickr.com by Veganbaking.net from USA is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license
Ингредиенты
- 1,5 стакана греческого йогурта
- 1,5 стакана черники
- 2 столовые ложки мёда
- 1 столовая ложка лимонного сока
- 1 чайная ложка ванили
Приготовление
- В большой миске смешайте все ингредиенты.
- Поместите бумажные или силиконовые вкладыши для кексов в специальную форму. Наполните каждую формочку смесью.
- Поместите форму в морозилку минимум на 4 часа.
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