Вкуснее и полезнее, чем мороженое: приготовьте замороженные сливочные кусочки черничного йогурта

Cливочные кусочки черничного йогурта: вкусный замороженный десерт

0:41 Your browser does not support the audio element. Еда

Эти прохладные сливочные кусочки черничного йогурта идеально подходят для перекуса или в качестве необычного десерта после сытного обеда.

Фото: flickr.com by Veganbaking.net from USA is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Ингредиенты

1,5 стакана греческого йогурта

1,5 стакана черники

2 столовые ложки мёда

1 столовая ложка лимонного сока

1 чайная ложка ванили

Приготовление

В большой миске смешайте все ингредиенты. Поместите бумажные или силиконовые вкладыши для кексов в специальную форму. Наполните каждую формочку смесью. Поместите форму в морозилку минимум на 4 часа.