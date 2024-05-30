Азиатская кухня: как приготовить овощные спринг-роллы: используйте свёклу, чтобы покрасить в розовый

Рецепт спринг-роллов с овощной начинкой

1:05 Your browser does not support the audio element. Еда

Эти красочные спринг-роллы могут соблазнить даже самых привередливых едоков, например, детей, особенно если они не любят есть овощи.

Фото: commons.wikimedia.org by Judgefloro is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Чтобы покрасить рисовую бумагу, используйте свёклу для розового цвета, куркуму или шафран для жёлтого и спирулину для зелёного.

Ингредиенты

Рисовая бумага

Рисовая лапша

Фрукты и овощи (авокадо, морковь, кукуруза, огурец, зелень, перец, красная капуста или клубника)

Приготовление

Приготовьте рисовую лапшу. Подготовьте ингредиенты для роллов из рисовой бумаги. Чтобы "приготовить" рисовую бумагу, наполните неглубокую посуду (она должна быть достаточно широкой, чтобы вместить лист рисовой бумаги) тёплой водой. Поместите бумагу в миску и дайте впитаться в течение 20 секунд. Положите размягчённую рисовую бумагу на поверхность, например, на керамическую тарелку, слегка смазанную маслом. Выложите ингредиенты в центр листа, сформируйте роллы.