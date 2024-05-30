Кукурузная каша с бананом: такой завтрак понравится и детям, и взрослым

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Кукурузная каша с бананом: сделайте обычную кашу намного вкуснее и полезнее

1:18
Еда

Бананы — это не только вкусный и питательный фрукт, но и отличный ингредиент для приготовления кукурузной каши. Они добавляют сладость и аромат этому блюду, делая его еще более аппетитным и интересным. Вот простой рецепт, как приготовить кукурузную кашу с бананом.

Кукурузная каша с бананом: сделайте обычную кашу намного вкуснее и полезнее
Фото: flickr.com by jimmy_tst is licensed under CC BY 2.0.

Ингредиенты:

  • 300 мл воды,
  • 100 г кукурузной крупы,
  • 1/4 чайной ложки соли,
  • 2-3 столовые ложки сахара или мёда (по вкусу),
  • 300 мл молока,
  • 2-3 штуки бананов,
  • Сливочное масло (по желанию).

Инструкции:

  1. В кастрюле вскипятите воду. Добавьте кукурузную крупу, соль и сахар (или мёд). Варите на небольшом огне в течение 15 минут.
  2. Постепенно влейте горячее молоко в кастрюлю с кукурузной кашей. Хорошо перемешайте и оставьте на огне еще на 10-15 минут.
  3. Бананы нарежьте небольшими кусочками и добавьте их в кашу за несколько минут до готовности.
  4. Перед подачей, смешайте готовую кашу со сливочным маслом. Снимите с огня, укутайте и оставьте на 15-20 минут.

Подавайте кукурузную кашу с бананом теплой в качестве завтрака или перекуса. Приятного аппетита!

Молочная кукурузная каша с бананом на завтрак. НРАВИТСЯ ВЗРОСЛЫМ и ДЕТЯМ!!!
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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