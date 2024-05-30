Кукурузная каша с бананом: такой завтрак понравится и детям, и взрослым

Бананы — это не только вкусный и питательный фрукт, но и отличный ингредиент для приготовления кукурузной каши. Они добавляют сладость и аромат этому блюду, делая его еще более аппетитным и интересным. Вот простой рецепт, как приготовить кукурузную кашу с бананом.
Фото: flickr.com by jimmy_tst is licensed under CC BY 2.0.
Ингредиенты:
300 мл воды,
100 г кукурузной крупы,
1/4 чайной ложки соли,
2-3 столовые ложки сахара или мёда (по вкусу),
300 мл молока,
2-3 штуки бананов,
Сливочное масло (по желанию).
Инструкции:
В кастрюле вскипятите воду. Добавьте кукурузную крупу, соль и сахар (или мёд). Варите на небольшом огне в течение 15 минут.
Постепенно влейте горячее молоко в кастрюлю с кукурузной кашей. Хорошо перемешайте и оставьте на огне еще на 10-15 минут.
Бананы нарежьте небольшими кусочками и добавьте их в кашу за несколько минут до готовности.
Перед подачей, смешайте готовую кашу со сливочным маслом. Снимите с огня, укутайте и оставьте на 15-20 минут.
Подавайте кукурузную кашу с бананом теплой в качестве завтрака или перекуса. Приятного аппетита!
Оперативные новостиПрисоединяйся к Pravda.Ru
Молочная кукурузная каша с бананом на завтрак. НРАВИТСЯ ВЗРОСЛЫМ и ДЕТЯМ!!!