Кукурузная каша с бананом: такой завтрак понравится и детям, и взрослым

Кукурузная каша с бананом: сделайте обычную кашу намного вкуснее и полезнее

1:18 Your browser does not support the audio element. Еда

Бананы — это не только вкусный и питательный фрукт, но и отличный ингредиент для приготовления кукурузной каши. Они добавляют сладость и аромат этому блюду, делая его еще более аппетитным и интересным. Вот простой рецепт, как приготовить кукурузную кашу с бананом.

Фото: flickr.com by jimmy_tst is licensed under CC BY 2.0.

Ингредиенты:

300 мл воды,

100 г кукурузной крупы,

1/4 чайной ложки соли,

2-3 столовые ложки сахара или мёда (по вкусу),

300 мл молока,

2-3 штуки бананов,

Сливочное масло (по желанию).

Инструкции:

В кастрюле вскипятите воду. Добавьте кукурузную крупу, соль и сахар (или мёд). Варите на небольшом огне в течение 15 минут. Постепенно влейте горячее молоко в кастрюлю с кукурузной кашей. Хорошо перемешайте и оставьте на огне еще на 10-15 минут. Бананы нарежьте небольшими кусочками и добавьте их в кашу за несколько минут до готовности. Перед подачей, смешайте готовую кашу со сливочным маслом. Снимите с огня, укутайте и оставьте на 15-20 минут.

Подавайте кукурузную кашу с бананом теплой в качестве завтрака или перекуса. Приятного аппетита!