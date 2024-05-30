Мексиканский рис с фасолью: отличный гарнир или вегетарианское основное блюдо

Мексиканский рис с фасолью: вкусный и полезный обед без мяса

2:09 Your browser does not support the audio element. Еда

Для приготовления вкусного мексиканского риса с фасолью, следуйте этому простому рецепту от шеф-повара Гунтаса Сетхи, опубликованного в news18.com.

Фото: commons.wikimedia.org by Paul Goyette is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты:

2 столовые ложки масла,

1 чашка варёной фасоли,

2 стакана томатного пюре,

нарезанный чеснок, лук и перец халапеньо (по вкусу),

2 столовые ложки мексиканской приправы,

1 стакан замоченного риса,

1 столовая ложка порошка тмина,

1 столовая ложка хлопьев чили,

соль по вкусу,

листья петрушки или кориандра для украшения (опционально).

Инструкции:

На среднем огне в большой сковороде или кастрюле разогрейте масло. Добавьте нарезанный чеснок, лук и перец халапеньо. Обжаривайте их, помешивая, около 3-4 минуты, пока овощи не станут мягкими и ароматными. Добавьте в сковороду вареную фасоль и томатное пюре. Перемешайте, чтобы все ингредиенты хорошо соединились. Прогрейте под покрытием еще 2-3 минуты. Добавьте мексиканскую приправу, порошок тмина, хлопья чили и соль в соответствующих пропорциях. Перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно распределились. Добавьте в сковороду замоченный рис и хорошо перемешайте его со специями и соусом. Добавьте воды, чтобы она покрыла рис. Доведите до кипения, затем уменьшите огонь до минимума и накройте сковороду крышкой. Варите рис до полной готовности, примерно 15-20 минут, или пока весь рис не станет нежным и пропитанным ароматными специями. Проверьте рис на готовность, пробуя его на вкус. Если рис нежный и специи хорошо впитались, значит, он готов. Перед подачей можно украсить рис нарезанными листьями петрушки или кориандра, если пожелаете.

Подавайте мексиканский рис с фасолью горячим в качестве главного блюда или сопровождения к другим мексиканским блюдам. Приятного аппетита!