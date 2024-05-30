Мексиканский рис с фасолью: отличный гарнир или вегетарианское основное блюдо

Для приготовления вкусного мексиканского риса с фасолью, следуйте этому простому рецепту от шеф-повара Гунтаса Сетхи, опубликованного в news18.com.
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Ингредиенты:
2 столовые ложки масла,
1 чашка варёной фасоли,
2 стакана томатного пюре,
нарезанный чеснок, лук и перец халапеньо (по вкусу),
2 столовые ложки мексиканской приправы,
1 стакан замоченного риса,
1 столовая ложка порошка тмина,
1 столовая ложка хлопьев чили,
соль по вкусу,
листья петрушки или кориандра для украшения (опционально).
Инструкции:
На среднем огне в большой сковороде или кастрюле разогрейте масло. Добавьте нарезанный чеснок, лук и перец халапеньо. Обжаривайте их, помешивая, около 3-4 минуты, пока овощи не станут мягкими и ароматными.
Добавьте в сковороду вареную фасоль и томатное пюре. Перемешайте, чтобы все ингредиенты хорошо соединились. Прогрейте под покрытием еще 2-3 минуты.
Добавьте мексиканскую приправу, порошок тмина, хлопья чили и соль в соответствующих пропорциях. Перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно распределились.
Добавьте в сковороду замоченный рис и хорошо перемешайте его со специями и соусом.
Добавьте воды, чтобы она покрыла рис. Доведите до кипения, затем уменьшите огонь до минимума и накройте сковороду крышкой. Варите рис до полной готовности, примерно 15-20 минут, или пока весь рис не станет нежным и пропитанным ароматными специями.
Проверьте рис на готовность, пробуя его на вкус. Если рис нежный и специи хорошо впитались, значит, он готов.
Перед подачей можно украсить рис нарезанными листьями петрушки или кориандра, если пожелаете.
Подавайте мексиканский рис с фасолью горячим в качестве главного блюда или сопровождения к другим мексиканским блюдам. Приятного аппетита!