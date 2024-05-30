Замучила жара? Приготовьте вкусное тыквенное мороженое с душистыми специями и сгущёнкой
Как приготовить тыквенное мороженое со специями
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Вы когда-нибудь пробовали овощное мороженое? Если нет, то пришло время насладиться чем-то удивительно вкусным.
Фото: flickr.com by Ruth Hartnup is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Тыквенное мороженое можно легко приготовить дома.
Ингредиенты
- 1 чайная ложка молотого имбиря
- 1/4 чайной ложки молотой гвоздики
- 4 стакана густых сливок
- 2 столовые ложки ванильного экстракта
- 1,5 чайной ложки молотой корицы
- 1/2 чайной ложки тёртого мускатного ореха
- 1/4 чайной ложки молотого душистого перца
- 3 стакана сгущённого молока
- 2 стакана тыквенного пюре
Приготовление
- Смешайте в миске тыквенное пюре с корицей, гвоздикой, мускатным орехом, имбирём и душистым перцем.
- Добавьте в миску сгущённое молоко и ванильный экстракт. Взбейте миксером.
- Возьмите другую миску, налейте густые сливки и хорошенько взбейте. Когда масса станет пышной, добавьте сливки в тыквенную смесь. Уберите в контейнер и заморозьте на 6-8 часов.
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