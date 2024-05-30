Замучила жара? Приготовьте вкусное тыквенное мороженое с душистыми специями и сгущёнкой

Как приготовить тыквенное мороженое со специями

1:04 Your browser does not support the audio element. Еда

Вы когда-нибудь пробовали овощное мороженое? Если нет, то пришло время насладиться чем-то удивительно вкусным.

Фото: flickr.com by Ruth Hartnup is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Тыквенное мороженое можно легко приготовить дома.

Ингредиенты

1 чайная ложка молотого имбиря

1/4 чайной ложки молотой гвоздики

4 стакана густых сливок

2 столовые ложки ванильного экстракта

1,5 чайной ложки молотой корицы

1/2 чайной ложки тёртого мускатного ореха

1/4 чайной ложки молотого душистого перца

3 стакана сгущённого молока

2 стакана тыквенного пюре

Приготовление

Смешайте в миске тыквенное пюре с корицей, гвоздикой, мускатным орехом, имбирём и душистым перцем. Добавьте в миску сгущённое молоко и ванильный экстракт. Взбейте миксером. Возьмите другую миску, налейте густые сливки и хорошенько взбейте. Когда масса станет пышной, добавьте сливки в тыквенную смесь. Уберите в контейнер и заморозьте на 6-8 часов.