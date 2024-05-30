Замучила жара? Приготовьте вкусное тыквенное мороженое с душистыми специями и сгущёнкой

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Как приготовить тыквенное мороженое со специями

1:04
Еда

Вы когда-нибудь пробовали овощное мороженое? Если нет, то пришло время насладиться чем-то удивительно вкусным.

Как приготовить тыквенное мороженое со специями
Фото: flickr.com by Ruth Hartnup is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Тыквенное мороженое можно легко приготовить дома.

Ингредиенты

  • 1 чайная ложка молотого имбиря
  • 1/4 чайной ложки молотой гвоздики
  • 4 стакана густых сливок
  • 2 столовые ложки ванильного экстракта
  • 1,5 чайной ложки молотой корицы
  • 1/2 чайной ложки тёртого мускатного ореха
  • 1/4 чайной ложки молотого душистого перца
  • 3 стакана сгущённого молока
  • 2 стакана тыквенного пюре

Приготовление

  1. Смешайте в миске тыквенное пюре с корицей, гвоздикой, мускатным орехом, имбирём и душистым перцем. 
  2. Добавьте в миску сгущённое молоко и ванильный экстракт. Взбейте миксером.
  3. Возьмите другую миску, налейте густые сливки и хорошенько взбейте. Когда масса станет пышной, добавьте сливки в тыквенную смесь. Уберите в контейнер и заморозьте на 6-8 часов.
Тыквенное мороженое
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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