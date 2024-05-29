Галлюцинации, потеря памяти, паралич: узнайте, какой опасный вирус можно подцепить в мясе или молоке

Врач Викулов рассказал, какой инфекцией можно заразиться через мясо и молоко

1:27 Your browser does not support the audio element. Еда

Галлюцинации, амнезия — именно такие симптомы возможны после употребления заражённого мяса или молока.

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Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист Георгий Викулов в беседе с Радио 1 предупредил, что домашние животные, в том числе коровы и козы, могут быть переносчиками бактериальной инфекции (бруцеллёза), так называемой мальтийской лихорадки.

Впервые это заболевание было описано на Мальте в 19 веке. Возбудителями является мясо или молоко животных, которые недостаточно термически обработали перед употреблением.

"В сыром мясе бактерии могут сохраняться длительно до 3 месяцев", — отметил эксперт.

Симптомы недуга очень напоминают ревматическое заболевание: нередко поражаются внутренние органы, суставы, сердце. Также возможны неврологические проявления с развитием параличей. Также инфекция может привести к потере памяти.

Мальтийская лихорадка часто регистрируется в Дагестане, особенно в деревнях, где разводят скот. Также эта инфекция встречается в Турции, Иране, Казахстане.

Приятная новость в том, что в России хорошо отработаны меры борьбы с такой болезнью, поэтому при первых симптомах врач советует не откладывать визит в больницу.