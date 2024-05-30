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Эндокринолог сообщила о скрытой опасности протеиновых батончиков

Эндокринолог Машкова: употребление протеиновых батончиков ведёт к повышению сахара

2:23
Еда

Специалист-эндокринолог Анна Машкова предупредила о возможных вредных последствиях употребления протеиновых батончиков.

Эндокринолог Машкова: употребление протеиновых батончиков ведёт к повышению сахара
Фото: commons.wikimedia.org by Thomson200 is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Эксперт отметила, что хотя такие батончики могут быть дополнительным источником белка в рационе и использоваться для набора мышечной массы, их неправильное потребление может причинить больше вреда, чем пользы.

Протеиновые батончики бывают разных видов — с повышенным содержанием белка, высокоуглеводные и злаковые. Они могут также содержать натуральные ингредиенты, включая сухофрукты, орехи и злаки. Специалист отмечает, что протеиновые батончики не могут полностью заменить полноценные приемы пищи, так как не содержат полного набора аминокислот, витаминов и минералов, которые присутствуют в натуральных продуктах, таких как мясо, яйца и рыба.

Важно отметить, что протеиновые батончики содержат углеводы, включая различные виды подсластителей, таких как кукурузный сироп. Особую популярность приобрели батончики без добавления сахара, но стоит быть осторожными, поскольку они могут содержать другие подслаживающие ингредиенты, такие как фруктозу.

Исследования указывают на то, что фруктоза не усваивается клетками организма, и поэтому направляется в печень, где она превращается в глюкозу или триглицериды, которые могут быть вредными для здоровья.

Регулярное потребление таких батончиков может привести к нарушению углеводного обмена, повышению уровня глюкозы в крови, накоплению жира в печени, развитию сердечно-сосудистых заболеваний, накоплению жира в области живота и другим неблагоприятным последствиям, пишет Газета.Ru.

Врач советует тщательно изучать состав протеиновых батончиков перед их употреблением.

"Обязательно проверяйте состав протеиновых батончиков перед употреблением. Надписи о отсутствии глюкозы в продукте должны насторожить. Это вовсе не означает, что продукт полезен для здоровья. Особенно это касается для людей с повышенным сахаром крови и ожирением", — сказала Машкова.

При выборе продукта следует обращать внимание на состав и избегать батончиков, содержащих вредные ингредиенты, заключила врач.

КАКАЯ ОПАСНОСТЬ КРОЕТСЯ В ПРОТЕИНОВОМ БАТОНЧИКЕ
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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