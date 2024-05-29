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Варенье из черешни без косточек: только ягоды и сахар, ничего лишнего

Варенье из черешни без косточек: очень простой рецепт

1:47
Еда

Варенье из черешни без косточек — это не только вкусное, но и полезное лакомство, которое можно наслаждаться не только во время сезона черешни, но и в течение всей зимы. Мы предлагаем вам простой рецепт, как приготовить это ароматное варенье.

Варенье из черешни без косточек: очень простой рецепт
Фото: commons.wikimedia.org by ponafotkas is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты:

  • 2 кг черешни,
  • 1 кг сахара.

Инструкции:

  1. Первым шагом удаляем косточки из черешни и перекладываем её в большую ёмкость. Засыпаем ягоды сахаром и оставляем на 15-20 минут, чтобы сахар растворился и черешня начала выделять сок.
  2. Поставляем черешню на слабый огонь и, помешивая, доводим до кипения. Когда смесь начинает кипеть, продолжаем варить еще 5 минут, постоянно помешивая и снимая пену с поверхности.
  3. Готовое варенье переливаем в стерилизованные банки и накрываем крышками. Процесс закручивания крышек должен быть быстрым, чтобы создать вакуум.
  4. Поворачиваем банки вверх ногами и укутываем пледом или одеялом, чтобы остывание проходило равномерно. Оставляем в таком положении до полного остывания.
  5. После остывания, банки с вареньем хранятся в прохладном месте. Они могут храниться до 1 года. При необходимости, после вскрытия банки рекомендуется хранить их в холодильнике и употреблять в течение нескольких недель.

Варенье из черешни можно использовать самостоятельно или добавлять в выпечку, десерты или йогурт. Оно также подходит для создания различных соусов и джемов.

Для увеличения срока хранения варенья можно добавить консервационные средства, такие как лимонная кислота или сок лимона.

Варенье из черешни без косточек (пятиминутка) — видео рецепт
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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