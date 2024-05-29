Вся правда о грецких орехах: почему их обязательно стоит включать в рацион

Грецкие орехи считаются самыми питательными. Они способствуют укреплению сердечно-сосудистой системы и поддерживают иммунитет.
Грецкие орехи не только обеспечивают микробиоту кишечника пищей в виде клетчатки, но также снижают уровень "плохого" холестерина у взрослых.
"Когда вы едите грецкие орехи, увеличивается количество микробов, которые производят бутират, масляную кислоту, которая поддерживает кишечный гомеостаз", — пишут учёные.
Также грецкие орехи защищают организм от опасных свободных радикалов. Это связано с тем, что в грецких орехах много антиоксидантов, таких как
Грецкие орехи богаты жирными кислотами омега-3, которые снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний. Содержащаяся в грецких орехах альфа-линоленовая кислота (АЛК) способна снизить риск развития болезней сердца.
Несмотря на то, что грецкие орехи являются одним из самых калорийных продуктов, знаете ли вы, что человеческий организм их все не усваивает. Именно поэтому этот питательный перекус не способствует набору веса.
Кроме того, грецкие орехи содержат большое количество пищевых волокон, которые могут помочь подавить чувство голода.
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