Так ли опасны куриные яйца, как об этом говорят? Развенчиваем мифы: вся правда об этом важном продукте

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Почему нужно ежедневно есть куриные яйца

1:39
Еда

Яйца получили плохую репутацию из-за высокого содержания в них холестерина. Но вопреки распространённому мнению употребление яиц в рамках здорового питания вполне разумно. В куриных яйцах много белка, а также важных микроэлементов.

Почему нужно ежедневно есть куриные яйца
Фото: Wikipedia by Rüdiger Wölk is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic

Одно большое яйцо содержит:

  • фосфор — 99 мг,
  • калий — 69 ​​мг,
  • кальций — 28 мг,
  • железо — 0,8 мг,
  • витамин B6 — 0,08 мг,
  • витамин B12 — 0,04 мг.

Яйца повышают уровень "хорошего" холестерина, который очищает кровоток от "плохого" холестерина, связанного с болезнями сердца. Яйца также богаты другими питательными веществами, которые поддерживают здоровье сердца, такими как

  • калий, который помогает снизить высокое давление,
  • и фолиевая кислота, которая способствует образованию эритроцитов.

Яйца богаты витамином А, мощным антиоксидантом, который поддерживает здоровье глаз. Два антиоксиданта в яйцах, лютеин и зеаксантин, также защищают от дегенерации желтого пятна и катаракты.

Яйца можно считать пищей для мозга из-за важного питательного вещества, называемого холином. Он помогает регулировать настроение и улучшает память.

Куриные яйца также помогут вашему организму лучше усваивать жирорастворимые питательные вещества из других продуктов, такие как витамины

  • A,
  • D,
  • E
  • и K.
Чем опасны куриные яйца? Повышают ли яйца холестерин?
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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