Так ли опасны куриные яйца, как об этом говорят? Развенчиваем мифы: вся правда об этом важном продукте

Почему нужно ежедневно есть куриные яйца

1:39 Your browser does not support the audio element. Еда

Яйца получили плохую репутацию из-за высокого содержания в них холестерина. Но вопреки распространённому мнению употребление яиц в рамках здорового питания вполне разумно. В куриных яйцах много белка, а также важных микроэлементов.

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Одно большое яйцо содержит:

фосфор — 99 мг,

калий — 69 ​​мг,

кальций — 28 мг,

железо — 0,8 мг,

витамин B6 — 0,08 мг,

витамин B12 — 0,04 мг.

Яйца повышают уровень "хорошего" холестерина, который очищает кровоток от "плохого" холестерина, связанного с болезнями сердца. Яйца также богаты другими питательными веществами, которые поддерживают здоровье сердца, такими как

калий, который помогает снизить высокое давление,

и фолиевая кислота, которая способствует образованию эритроцитов.

Яйца богаты витамином А, мощным антиоксидантом, который поддерживает здоровье глаз. Два антиоксиданта в яйцах, лютеин и зеаксантин, также защищают от дегенерации желтого пятна и катаракты.

Яйца можно считать пищей для мозга из-за важного питательного вещества, называемого холином. Он помогает регулировать настроение и улучшает память.

Куриные яйца также помогут вашему организму лучше усваивать жирорастворимые питательные вещества из других продуктов, такие как витамины

A,

D,

E

и K.