Так ли опасны куриные яйца, как об этом говорят? Развенчиваем мифы: вся правда об этом важном продукте

Яйца получили плохую репутацию из-за высокого содержания в них холестерина. Но вопреки распространённому мнению употребление яиц в рамках здорового питания вполне разумно. В куриных яйцах много белка, а также важных микроэлементов.
Одно большое яйцо содержит:
Яйца повышают уровень "хорошего" холестерина, который очищает кровоток от "плохого" холестерина, связанного с болезнями сердца. Яйца также богаты другими питательными веществами, которые поддерживают здоровье сердца, такими как
Яйца богаты витамином А, мощным антиоксидантом, который поддерживает здоровье глаз. Два антиоксиданта в яйцах, лютеин и зеаксантин, также защищают от дегенерации желтого пятна и катаракты.
Яйца можно считать пищей для мозга из-за важного питательного вещества, называемого холином. Он помогает регулировать настроение и улучшает память.
Куриные яйца также помогут вашему организму лучше усваивать жирорастворимые питательные вещества из других продуктов, такие как витамины
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