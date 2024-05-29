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Женщины, не забывайте есть грибы: это уникальный продукт, который замедляет процессы старения

Названы веские причины чаще есть грибы

1:24
Еда

Вокруг грибов довольно много мифов. Кто-то уверен, что это суперфуд, богатый белком, а кто-то утверждает, что грибы — довольно тяжёлая пища. И всё же это очень полезный продукт. Помимо низкой калорийности, грибы также богаты витаминами, минералами и антиоксидантами.

Названы веские причины чаще есть грибы
Фото: commons.wikimedia.org by böhringer friedrich is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic

Грибы содержат большое количество необходимых витаминов группы B, также в них содержится витамин D, который способствует укреплению костей. Грибы являются источником селена, важного микроэлемента, который стимулирует выработку иммунных клеток для лучшей защиты от болезней. Природные противовирусные и антибактериальные свойства грибов также поддерживают иммунную систему.

Мощные антиоксиданты в грибах помогают бороться с воспалением, а также защищают клетки от повреждений, которые могут привести к серьёзным заболеваниям.

Сами грибы не содержат холестерина, они также богаты хитином и бета-глюканом. Эти волокна помогают снизить уровень "плохого" холестерина, предотвращая тем самым инфаркт или инсульт.

Два антиоксиданта в грибах, эрготионеин и глутатион, усердно работают, чтобы защитить ваш организм от стресса, который ускоряет процессы старения. Белые грибы особенно богаты этими антиоксидантами.

Шампиньоны - польза и вред
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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