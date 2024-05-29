Женщины, не забывайте есть грибы: это уникальный продукт, который замедляет процессы старения

Вокруг грибов довольно много мифов. Кто-то уверен, что это суперфуд, богатый белком, а кто-то утверждает, что грибы — довольно тяжёлая пища. И всё же это очень полезный продукт. Помимо низкой калорийности, грибы также богаты витаминами, минералами и антиоксидантами.
Грибы содержат большое количество необходимых витаминов группы B, также в них содержится витамин D, который способствует укреплению костей. Грибы являются источником селена, важного микроэлемента, который стимулирует выработку иммунных клеток для лучшей защиты от болезней. Природные противовирусные и антибактериальные свойства грибов также поддерживают иммунную систему.
Мощные антиоксиданты в грибах помогают бороться с воспалением, а также защищают клетки от повреждений, которые могут привести к серьёзным заболеваниям.
Сами грибы не содержат холестерина, они также богаты хитином и бета-глюканом. Эти волокна помогают снизить уровень "плохого" холестерина, предотвращая тем самым инфаркт или инсульт.
Два антиоксиданта в грибах, эрготионеин и глутатион, усердно работают, чтобы защитить ваш организм от стресса, который ускоряет процессы старения. Белые грибы особенно богаты этими антиоксидантами.
Аналитики ответили на вопрос "ехать ли в Крым и Краснодарский край в 2024 году", опубликовав анализ ситуации, список и карту курортов юга РФ, атакованных ВСУ.