Освежающий летний салат: лучший рецепт для жаркого дня

Лучший рецепт салата для жарких дней

2:02 Your browser does not support the audio element. Еда

Лето — это время свежих и ярких вкусов, лёгких блюд и свежих овощей. Ничто не освежает так, как вкусный и питательный летний салат.

Фото: commons.wikimedia.org by LouiseTynan95 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Предлагаем вам рецепт идеального летнего салата, который станет настоящим хитом на вашем столе. Этот салат не только прост в приготовлении, но и невероятно полезен, насыщен витаминами и минералами.

Ингредиенты.

— 1 огурец

— 2 помидора

— 1 сладкий болгарский перец

— 1 красный лук

— 1 авокадо

— 100 г листьев салата (руккола, шпинат, латук)

— 100 г феты или сыра брынза

— Горсть оливок без косточек

— Несколько веточек свежей зелени (петрушка, укроп, базилик)

— 2 столовые ложки оливкового масла

— 1 столовая ложка лимонного сока

— Соль и чёрный перец по вкусу

Приготовление.

Огурец и помидоры тщательно вымойте и нарежьте крупными кубиками. Болгарский перец очистите от семян и нарежьте тонкими полосками. Красный лук нарежьте полукольцами.

Авокадо разрежьте пополам, удалите косточку, очистите от кожуры и нарежьте ломтиками.

Листья салата вымойте, обсушите и порвите руками на небольшие кусочки. Фету или брынзу нарежьте кубиками. Оливки разрежьте пополам. Свежую зелень мелко порубите.

В большой салатнице соедините все нарезанные овощи, листья салата, оливки и зелень. Добавьте кубики феты.

В небольшой миске смешайте оливковое масло, лимонный сок, соль и чёрный перец. Полейте салат заправкой и аккуратно перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно покрылись маслом и специями.

Салат лучше подавать сразу, чтобы овощи сохранили свою свежесть и хрустящую текстуру.

При желании можно украсить дополнительными веточками зелени и тонкими ломтиками лимона.