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Освежающий летний салат: лучший рецепт для жаркого дня

Лучший рецепт салата для жарких дней

2:02
Еда

Лето — это время свежих и ярких вкусов, лёгких блюд и свежих овощей. Ничто не освежает так, как вкусный и питательный летний салат.

Лучший рецепт салата для жарких дней
Фото: commons.wikimedia.org by LouiseTynan95 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Предлагаем вам рецепт идеального летнего салата, который станет настоящим хитом на вашем столе. Этот салат не только прост в приготовлении, но и невероятно полезен, насыщен витаминами и минералами.

Ингредиенты.
— 1 огурец
— 2 помидора
— 1 сладкий болгарский перец
— 1 красный лук
— 1 авокадо
— 100 г листьев салата (руккола, шпинат, латук)
— 100 г феты или сыра брынза
— Горсть оливок без косточек
— Несколько веточек свежей зелени (петрушка, укроп, базилик)
— 2 столовые ложки оливкового масла
— 1 столовая ложка лимонного сока
— Соль и чёрный перец по вкусу

Приготовление.
Огурец и помидоры тщательно вымойте и нарежьте крупными кубиками. Болгарский перец очистите от семян и нарежьте тонкими полосками. Красный лук нарежьте полукольцами.
Авокадо разрежьте пополам, удалите косточку, очистите от кожуры и нарежьте ломтиками.

Листья салата вымойте, обсушите и порвите руками на небольшие кусочки. Фету или брынзу нарежьте кубиками. Оливки разрежьте пополам. Свежую зелень мелко порубите.

В большой салатнице соедините все нарезанные овощи, листья салата, оливки и зелень. Добавьте кубики феты.

В небольшой миске смешайте оливковое масло, лимонный сок, соль и чёрный перец. Полейте салат заправкой и аккуратно перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно покрылись маслом и специями.

Салат лучше подавать сразу, чтобы овощи сохранили свою свежесть и хрустящую текстуру.
При желании можно украсить дополнительными веточками зелени и тонкими ломтиками лимона.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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