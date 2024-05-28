Пальчики оближешь: изысканный рецепт мяса по-французски

Назван лучший рецепт мяса по-французски

1:49 Your browser does not support the audio element. Еда

Французская кухня всегда ассоциируется с изысканными блюдами и утонченным вкусом. Одним из таких блюд является мясо по-французски — восхитительное сочетание мяса, овощей и пряностей, которое покоряет сердца гурманов по всему миру.

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Мы поделимся классическим рецептом приготовления мяса по-французски, который порадует ваш вкус и удивит гостей.

Ингредиенты.

— 500 г мяса (говядина, свинина или курица)

— 2 луковицы

— 2 моркови

— 2 стебля сельдерея

— 2 зубчика чеснока

— 200 г шампиньонов

— 200 мл бульона

— 100 мл красного вина

— 2 ст. ложки томатной пасты

— Пучок свежих трав (петрушка, тимьян, розмарин)

— Соль, перец, оливковое масло

Приготовление.

1. Нарежьте мясо кусочками среднего размера и обжарьте его на сковороде с разогретым оливковым маслом до золотистой корочки. Выложите мясо на тарелку.

2. В ту же сковороду добавьте нарезанный лук, нарезанные кубиками морковь и сельдерей. Обжаривайте овощи до мягкости.

3. Добавьте нарезанный чеснок и шампиньоны, обжаривайте несколько минут.

4. Верните обжаренное мясо в сковороду. Добавьте томатную пасту, красное вино, бульон и нарезанные свежие травы. Посолите, поперчите по вкусу.

5. Прикройте сковороду крышкой и тушите блюдо на небольшом огне около часа, пока мясо не станет нежным и сочным.

6. Подавайте мясо по-французски горячим, украсив зеленью и подав с картофельным пюре или свежим хлебом.