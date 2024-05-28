Пальчики оближешь: изысканный рецепт мяса по-французски

Французская кухня всегда ассоциируется с изысканными блюдами и утонченным вкусом. Одним из таких блюд является мясо по-французски — восхитительное сочетание мяса, овощей и пряностей, которое покоряет сердца гурманов по всему миру.
Мы поделимся классическим рецептом приготовления мяса по-французски, который порадует ваш вкус и удивит гостей.
Ингредиенты.
— 500 г мяса (говядина, свинина или курица)
— 2 луковицы
— 2 моркови
— 2 стебля сельдерея
— 2 зубчика чеснока
— 200 г шампиньонов
— 200 мл бульона
— 100 мл красного вина
— 2 ст. ложки томатной пасты
— Пучок свежих трав (петрушка, тимьян, розмарин)
— Соль, перец, оливковое масло
Приготовление.
1. Нарежьте мясо кусочками среднего размера и обжарьте его на сковороде с разогретым оливковым маслом до золотистой корочки. Выложите мясо на тарелку.
2. В ту же сковороду добавьте нарезанный лук, нарезанные кубиками морковь и сельдерей. Обжаривайте овощи до мягкости.
3. Добавьте нарезанный чеснок и шампиньоны, обжаривайте несколько минут.
4. Верните обжаренное мясо в сковороду. Добавьте томатную пасту, красное вино, бульон и нарезанные свежие травы. Посолите, поперчите по вкусу.
5. Прикройте сковороду крышкой и тушите блюдо на небольшом огне около часа, пока мясо не станет нежным и сочным.
6. Подавайте мясо по-французски горячим, украсив зеленью и подав с картофельным пюре или свежим хлебом.
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