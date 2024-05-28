Не знаете, что приготовить на ужин? Попробуйте спагетти болоньезе, только вместо мяса мы предлагаем грецкие орехи

Мы все знаем, что орехи можно добавлять в пикантные блюда. Но знаете ли вы, что орехи можно использовать для имитации мяса? Именно так обстоит дело с этим прекрасным соусом болоньезе.
Фото: commons.wikimedia.org by MOs810 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Ингредиенты
1/2 стакана грецких орехов
2 луковицы
1 стебель сельдерея
1 морковь
1 красный перец чили
3 зубчика чеснока
Свежий тимьян
Орегано
1 лавровый лист
1 столовая ложка томатного пюре
1 столовая ложка яблочного уксуса
1 банка измельчённых помидоров
300 г грибов
Соль и перец
Оливковое масло
Пармезан
Паста на выбор
Приготовление
Обжарьте грецкие орехи на сухой сковороде на слабом огне, затем измельчите их.
Нарежьте лук, сельдерей, морковь, перец чили и чеснок.
Обжарьте лук, грецкие орехи, сельдерей, грибы и морковь на оливковом масле. Как только лук станет полупрозрачным, добавьте перец чили, чеснок, тимьян, лавровый лист и орегано. Через пару секунд добавьте томатную пасту, яблочный уксус. Перемешайте, затем добавьте измельчённые помидоры и дайте настояться около 20 минут. Отварите спагетти, при подаче полейте сверху соусом и посыпьте тёртым сыром.
Чистотел - это растение, которое имеет множество полезных свойств и может принести большую пользу на дачном участке. Он является отличным натуральным средством от вредителей и болезней, которые могут повредить растения на вашем участке. Он обладает антисептическими и антибактериальными свойствами, которые помогут бороться с грибками и инфекциями.