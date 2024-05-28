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Не знаете, что приготовить на ужин? Попробуйте спагетти болоньезе, только вместо мяса мы предлагаем грецкие орехи

Спагетти болоньезе без мяса: простой рецепт

1:24
Еда

Мы все знаем, что орехи можно добавлять в пикантные блюда. Но знаете ли вы, что орехи можно использовать для имитации мяса? Именно так обстоит дело с этим прекрасным соусом болоньезе.

Спагетти болоньезе без мяса: простой рецепт
Фото: commons.wikimedia.org by MOs810 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты

  • 1/2 стакана грецких орехов
  • 2 луковицы
  • 1 стебель сельдерея
  • 1 морковь
  • 1 красный перец чили
  • 3 зубчика чеснока
  • Свежий тимьян
  • Орегано
  • 1 лавровый лист
  • 1 столовая ложка томатного пюре
  • 1 столовая ложка яблочного уксуса
  • 1 банка измельчённых помидоров
  • 300 г грибов
  • Соль и перец
  • Оливковое масло
  • Пармезан
  • Паста на выбор

Приготовление

  1. Обжарьте грецкие орехи на сухой сковороде на слабом огне, затем измельчите их.
  2. Нарежьте лук, сельдерей, морковь, перец чили и чеснок.
  3. Обжарьте лук, грецкие орехи, сельдерей, грибы и морковь на оливковом масле. Как только лук станет полупрозрачным, добавьте перец чили, чеснок, тимьян, лавровый лист и орегано. Через пару секунд  добавьте томатную пасту, яблочный уксус. Перемешайте, затем добавьте измельчённые помидоры и дайте настояться около 20 минут. Отварите спагетти, при подаче полейте сверху соусом и посыпьте тёртым сыром.
Спагетти БОЛОНЬЕЗЕ
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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