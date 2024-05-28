Не знаете, что приготовить на ужин? Попробуйте спагетти болоньезе, только вместо мяса мы предлагаем грецкие орехи

Спагетти болоньезе без мяса: простой рецепт

1:24 Your browser does not support the audio element. Еда

Мы все знаем, что орехи можно добавлять в пикантные блюда. Но знаете ли вы, что орехи можно использовать для имитации мяса? Именно так обстоит дело с этим прекрасным соусом болоньезе.

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Ингредиенты

1/2 стакана грецких орехов

2 луковицы

1 стебель сельдерея

1 морковь

1 красный перец чили

3 зубчика чеснока

Свежий тимьян

Орегано

1 лавровый лист

1 столовая ложка томатного пюре

1 столовая ложка яблочного уксуса

1 банка измельчённых помидоров

300 г грибов

Соль и перец

Оливковое масло

Пармезан

Паста на выбор

Приготовление

Обжарьте грецкие орехи на сухой сковороде на слабом огне, затем измельчите их. Нарежьте лук, сельдерей, морковь, перец чили и чеснок. Обжарьте лук, грецкие орехи, сельдерей, грибы и морковь на оливковом масле. Как только лук станет полупрозрачным, добавьте перец чили, чеснок, тимьян, лавровый лист и орегано. Через пару секунд добавьте томатную пасту, яблочный уксус. Перемешайте, затем добавьте измельчённые помидоры и дайте настояться около 20 минут. Отварите спагетти, при подаче полейте сверху соусом и посыпьте тёртым сыром.