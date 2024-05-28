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Попробуйте необычный десерт: клубничный буррито, вместо мяса только полезные ягоды. Встречаем лето весело!

Готовим клубничный буррито

0:46
Еда

Клубника — любимая ягода большинства людей. Учитывая, что начинается сезон клубники, попробуйте приготовить этот клубничный буррито. Дети будут в восторге от такого десерта.

Готовим клубничный буррито
Фото: pixabay.com by goranmx is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ингредиенты 

  • 900 г промытой и нарезанной клубники
  • 8 лепёшек
  • 2 стакана сахара
  • 1/2 стакана сахарной пудры
  • 6 чашек взбитых сливок

Приготовление

  1. В миске смешайте нарезанную клубнику и сахар. Оставьте в холодильнике на час. 
  2. Смочите лепёшку чистым и влажным полотенцем. Посыпьте сахарной пудрой, нанесите небольшое количество взбитых сливок. Поместите клубнику в середину.
  3. Сверните лепёшку в рулет. Клубничный буррито готов!
Буррито с курицей
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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