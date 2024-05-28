Кремовый чизкейк с манго без выпечки и без муки: нежный мусс из творога, сыра и сгущёнки

Чизкейк с манго — аппетитный десерт без выпечки, который вы можете приготовить для своей семьи и друзей в летний сезон.
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Ингредиенты
2 стакана мякоти манго
Печенье
1 чашка обезжиренного молока
1 чайная ложка желатина
1 чайная ложка манговой эссенции
2 чашки измельчённого сыра
2 столовые ложки сливочного масла
1/2 стакана сгущённого молока
1/2 стакана творога
1/2 стакана сахарной пудры
Для начинки
Мякоть манго по необходимости
Приготовление
В миске измельчите печенье. Добавьте сливочное масло и хорошо перемешайте. Выложите эту бисквитную смесь на дно формы для выпечки. Поместите её в холодильник для застывания.
Нагрейте в кастрюле обезжиренное молоко и добавьте туда же сгущёнку. Варите молоко, постоянно помешивая. Отложите в сторону.
Смешайте желатин с небольшим количеством воды и нагрейте в духовке, добавьте творог и раскрошенный сыр, хорошо взбейте, чтобы получилась паста.
Добавьте мякоть манго в творожную смесь и ещё раз взбейте, чтобы приготовить тесто. Добавьте в тесто эссенцию манго вместе с молочной смесью. Хорошо перемешайте все ингредиенты. Теперь добавьте в миску сахарную пудру и измельчите погружным блендером. Добавьте в миску растворённый желатин и ещё раз перемешайте.
Вылейте эту смесь в форму поверх бисквитного слоя и поставьте в холодильник на 3 часа. Положите слой мякоти манго на застывший чизкейк и охладите.
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