Кремовый чизкейк с манго без выпечки и без муки: нежный мусс из творога, сыра и сгущёнки

Как приготовить чизкейк с манго

1:41 Your browser does not support the audio element. Еда

Чизкейк с манго — аппетитный десерт без выпечки, который вы можете приготовить для своей семьи и друзей в летний сезон.

Фото: commons.wikimedia.org by Benreis is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты

2 стакана мякоти манго

Печенье

1 чашка обезжиренного молока

1 чайная ложка желатина

1 чайная ложка манговой эссенции

2 чашки измельчённого сыра

2 столовые ложки сливочного масла

1/2 стакана сгущённого молока

1/2 стакана творога

1/2 стакана сахарной пудры

Для начинки

Мякоть манго по необходимости

Приготовление

В миске измельчите печенье. Добавьте сливочное масло и хорошо перемешайте. Выложите эту бисквитную смесь на дно формы для выпечки. Поместите её в холодильник для застывания. Нагрейте в кастрюле обезжиренное молоко и добавьте туда же сгущёнку. Варите молоко, постоянно помешивая. Отложите в сторону. Смешайте желатин с небольшим количеством воды и нагрейте в духовке, добавьте творог и раскрошенный сыр, хорошо взбейте, чтобы получилась паста. Добавьте мякоть манго в творожную смесь и ещё раз взбейте, чтобы приготовить тесто. Добавьте в тесто эссенцию манго вместе с молочной смесью. Хорошо перемешайте все ингредиенты. Теперь добавьте в миску сахарную пудру и измельчите погружным блендером. Добавьте в миску растворённый желатин и ещё раз перемешайте. Вылейте эту смесь в форму поверх бисквитного слоя и поставьте в холодильник на 3 часа. Положите слой мякоти манго на застывший чизкейк и охладите.