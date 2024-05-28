Кремовый чизкейк с манго без выпечки и без муки: нежный мусс из творога, сыра и сгущёнки

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Как приготовить чизкейк с манго

1:41
Еда

Чизкейк с манго — аппетитный десерт без выпечки, который вы можете приготовить для своей семьи и друзей в летний сезон. 

Как приготовить чизкейк с манго
Фото: commons.wikimedia.org by Benreis is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты

  • 2 стакана мякоти манго
  • Печенье
  • 1 чашка обезжиренного молока
  • 1 чайная ложка желатина
  • 1 чайная ложка манговой эссенции
  • 2 чашки измельчённого сыра
  • 2 столовые ложки сливочного масла
  • 1/2 стакана сгущённого молока
  • 1/2 стакана творога
  • 1/2 стакана сахарной пудры

Для начинки

  • Мякоть манго по необходимости

Приготовление

  1. В миске измельчите печенье. Добавьте сливочное масло и хорошо перемешайте. Выложите эту бисквитную смесь на дно формы для выпечки. Поместите её в холодильник для застывания.
  2. Нагрейте в кастрюле обезжиренное молоко и добавьте туда же сгущёнку. Варите молоко, постоянно помешивая. Отложите в сторону.
  3. Смешайте желатин с небольшим количеством воды и нагрейте в духовке, добавьте творог и раскрошенный сыр, хорошо взбейте, чтобы получилась паста.
  4. Добавьте мякоть манго в творожную смесь и ещё раз взбейте, чтобы приготовить тесто. Добавьте в тесто эссенцию манго вместе с молочной смесью. Хорошо перемешайте все ингредиенты. Теперь добавьте в миску сахарную пудру и измельчите погружным блендером. Добавьте в миску растворённый желатин и ещё раз перемешайте.
  5. Вылейте эту смесь в форму поверх бисквитного слоя и поставьте в холодильник на 3 часа. Положите слой мякоти манго на застывший чизкейк и охладите.
Легкий чизкейк с манго
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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