Печенье с чеддером, халапеньо и беконом имеет тающую во рту текстуру. Испеките счастье и подарите его своим близким!
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Ингредиенты
3 кусочка бекона
1,5 стакана муки для выпечки
Соль по необходимости
1/2 стакана пахты
3 столовые ложки сливочного масла
3 перца халапеньо
1 стакан несолёного сливочного масла
1 чашка сыра чеддер
Молотый чёрный перец
Приготовление
Поджарьте бекон на сковороде.
Добавьте нарезанный халапеньо поверх бекона и готовьте на среднем огне, переложите на отдельную тарелку и дайте остыть. Покрошите бекон.
Разогрейте духовку до 200 градусов, застелите противень пергаментной бумагой.
В блендере смешайте муку, тёртый сыр чеддер, соль и сливочное масло. Взбейте, добавьте в эту смесь бекон и перец халапеньо. Добавьте пахту. Замесите руками мягкое тесто.
Раскатайте тесто с помощью скалки. Вырежьте из теста небольшие кружочки и выложите их на пергаментную бумагу. Поместите растопленное сливочное масло на каждый кружок и поперчите. Выпекайте минимум 10-15 минут.
Чистотел - это растение, которое имеет множество полезных свойств и может принести большую пользу на дачном участке. Он является отличным натуральным средством от вредителей и болезней, которые могут повредить растения на вашем участке. Он обладает антисептическими и антибактериальными свойствами, которые помогут бороться с грибками и инфекциями.