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Выпекаем пряное печенье с чеддером, халапеньо и поджаренным беконом: ароматное и сытное. Подойдёт в качестве закуски

Пряное печенье с чеддером и беконом: вкусный перекус

1:17
Еда

Печенье с чеддером, халапеньо и беконом имеет тающую во рту текстуру. Испеките счастье и подарите его своим близким!

Пряное печенье с чеддером и беконом: вкусный перекус
Фото: flickr.com by Mark Bonica is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

  • 3 кусочка бекона
  • 1,5 стакана муки для выпечки
  • Соль по необходимости
  • 1/2 стакана пахты
  • 3 столовые ложки сливочного масла
  • 3 перца халапеньо
  • 1 стакан несолёного сливочного масла
  • 1 чашка сыра чеддер
  • Молотый чёрный перец

Приготовление

  1. Поджарьте бекон на сковороде.
  2. Добавьте нарезанный халапеньо поверх бекона и готовьте на среднем огне, переложите на отдельную тарелку и дайте остыть. Покрошите бекон.
  3. Разогрейте духовку до 200 градусов, застелите противень пергаментной бумагой.
  4. В блендере смешайте муку, тёртый сыр чеддер, соль и сливочное масло. Взбейте, добавьте в эту смесь бекон и перец халапеньо. Добавьте пахту. Замесите руками мягкое тесто.
  5. Раскатайте тесто с помощью скалки. Вырежьте из теста небольшие кружочки и выложите их на пергаментную бумагу. Поместите растопленное сливочное масло на каждый кружок и поперчите. Выпекайте минимум 10-15 минут.
Закуска к пиву. ПЕЧЕНЬЕ С БЕКОНОМ И СЫРОМ
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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