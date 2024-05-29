ПП-котлеты из куриной грудки с творогом: диетическое блюдо с минимумом калорий

Сочные и ароматные куриные ПП-котлеты с творогом — это идеальный выбор для тех, кто следит за своим питанием. Это простое блюдо состоит всего из нескольких ингредиентов и весьма низкокалорийное — всего 158 ккал в 100 граммах котлет.
Фото: flickr. com by Heather Kennedy is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license
Этот рецепт рассчитан на 6 порций.
Для приготовления вам понадобится:
500 грамм филе куриных грудок,
1 репчатый лук,
200 грамм творога жирностью 5%,
1 яйцо,
соль и молотый чёрный перец по вкусу,
В качестве дополнительного ингредиента можно добавить укроп.
Приготовление
Для начала нужно измельчить куриное филе и лук — вы можете использовать мясорубку или блендер. Затем смешайте все необходимые ингредиенты вместе и при желании добавьте рубленый укроп.
Смочите руки водой и сформируйте из полученной массы котлеты.
Разогрейте сковороду с антипригарным покрытием на большом огне, не добавляя масло. Выложите котлеты на сковороду, накройте крышкой и готовьте до образования румяной корочки. Затем переверните котлеты, убавьте огонь и обжаривайте под крышкой до возникновения золотистого цвета с другой стороны. Обычно это занимает около 10 минут.
Готовые котлеты можно подавать на стол горячими и наслаждаться их вкусом. Приятного аппетита!
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РЕЦЕПТ НАХОДКА!!! Немного ТВОРОГА и КУРИНОЕ ФИЛЕ - вот, что нужно для ВКУСНЫХ КОТЛЕТ!!! | ПП Рецепты