Полезный смузи из авокадо, банана и ананаса на кокосовом молоке: украсьте зёрнышками граната и семенами конопли

Полезный смузи из авокадо и ананаса

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Лёгкий и полезный смузи из авокадо и ананаса, украшенный зёрнышками граната и семенами конопли.

Фото: commons.wikimedia.org by Keledjian Alexandre is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты

Кокосовое молоко

3/4 стакана кусочков ананаса

1/2 спелого авокадо

1 замороженный банан, нарезанный крупными кусками

1/2 чайной ложки ванильного экстракта

1 столовая ложка семян конопли

Зёрна граната для украшения

Приготовление

Смешайте кокосовое молоко, кусочки ананаса, авокадо, банан, ванильный экстракт и семена конопли в блендере и пюрируйте до получения однородной массы. Перелейте в большой стакан и посыпьте семенами конопли и зёрнышками граната.