Полезный смузи из авокадо, банана и ананаса на кокосовом молоке: украсьте зёрнышками граната и семенами конопли

Лёгкий и полезный смузи из авокадо и ананаса, украшенный зёрнышками граната и семенами конопли.
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Ингредиенты
Кокосовое молоко
3/4 стакана кусочков ананаса
1/2 спелого авокадо
1 замороженный банан, нарезанный крупными кусками
1/2 чайной ложки ванильного экстракта
1 столовая ложка семян конопли
Зёрна граната для украшения
Приготовление
Смешайте кокосовое молоко, кусочки ананаса, авокадо, банан, ванильный экстракт и семена конопли в блендере и пюрируйте до получения однородной массы. Перелейте в большой стакан и посыпьте семенами конопли и зёрнышками граната.
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