Бананово-шоколадное печенье: всё что любят сладкоежки — в одном десерте

Банановое печенье с шоколадом: плотное снаружи, мягкое в середине

2:11 Your browser does not support the audio element. Еда

Банановое печенье с шоколадом — восхитительное сочетание сладости спелого банана и ароматного тёмного шоколада. Это нежное и вкусное печенье, которое понравится всем любителям сладостей.

Фото: flickr.com by slgckgc is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты:

175 г муки,

50 г какао-порошка,

0,5 чайной ложки соды,

0,5 чайной ложки соли,

150 г тёмного шоколада,

1 спелый банан,

100 г сливочного масла, растопленного и охлажденного,

100 г белого сахара,

50 г коричневого сахара,

1 куриный желток.

Приготовление:

Разогрейте духовку до 200 °C и подготовьте противень, покрыв его пергаментной бумагой. В большой миске смешайте муку, какао-порошок, соду и соль. Добавьте нарезанный шоколад и хорошо перемешайте. Очистите и измельчите банан в кремовое пюре. В другой миске взбейте охлажденное сливочное масло с белым и коричневым сахаром до гладкой консистенции. Добавьте пюре банана и куриный желток, продолжая взбивать, пока смесь станет однородной. Постепенно добавьте сухие ингредиенты с шоколадом в мокрые. Тщательно перемешайте, чтобы все ингредиенты полностью соединились. С помощью обычной или специальной мерной ложки набирайте небольшие порции теста и выкладывайте их на подготовленный противень, оставляя некоторое расстояние между ними. Слегка раздавите шарики теста, чтобы они при выпечке приобрели плоскую форму. Выпекайте печенье в предварительно разогретой духовке около 10 минут, то есть до того момента, когда печенье станет хрустящим снаружи и мягким внутри. После выпечки оставьте печенье на противне несколько минут, а затем переложите на решетку для полного остывания.

Полученное банановое печенье с шоколадом будет идеальным десертом для любого времени дня. Оно отлично сочетается с чашечкой горячего кофе или чаем. Приятного аппетита!