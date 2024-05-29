Бананово-шоколадное печенье: всё что любят сладкоежки — в одном десерте

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Банановое печенье с шоколадом: плотное снаружи, мягкое в середине

2:11
Еда

Банановое печенье с шоколадом — восхитительное сочетание сладости спелого банана и ароматного тёмного шоколада. Это нежное и вкусное печенье, которое понравится всем любителям сладостей.

Банановое печенье с шоколадом: плотное снаружи, мягкое в середине
Фото: flickr.com by slgckgc is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты:

  • 175 г муки,
  • 50 г какао-порошка,
  • 0,5 чайной ложки соды,
  • 0,5 чайной ложки соли,
  • 150 г тёмного шоколада,
  • 1 спелый банан,
  • 100 г сливочного масла, растопленного и охлажденного,
  • 100 г белого сахара,
  • 50 г коричневого сахара,
  • 1 куриный желток.

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 200 °C и подготовьте противень, покрыв его пергаментной бумагой.
  2. В большой миске смешайте муку, какао-порошок, соду и соль. Добавьте нарезанный шоколад и хорошо перемешайте.
  3. Очистите и измельчите банан в кремовое пюре. В другой миске взбейте охлажденное сливочное масло с белым и коричневым сахаром до гладкой консистенции. Добавьте пюре банана и куриный желток, продолжая взбивать, пока смесь станет однородной.
  4. Постепенно добавьте сухие ингредиенты с шоколадом в мокрые. Тщательно перемешайте, чтобы все ингредиенты полностью соединились.
  5. С помощью обычной или специальной мерной ложки набирайте небольшие порции теста и выкладывайте их на подготовленный противень, оставляя некоторое расстояние между ними.
  6. Слегка раздавите шарики теста, чтобы они при выпечке приобрели плоскую форму.
  7. Выпекайте печенье в предварительно разогретой духовке около 10 минут, то есть до того момента, когда печенье станет хрустящим снаружи и мягким внутри.
  8. После выпечки оставьте печенье на противне несколько минут, а затем переложите на решетку для полного остывания.

Полученное банановое печенье с шоколадом будет идеальным десертом для любого времени дня. Оно отлично сочетается с чашечкой горячего кофе или чаем. Приятного аппетита!

Шоколадно-банановое печенье к чаю Медовое печенье ВКУСНО и БЫСТРО
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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