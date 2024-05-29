Бананово-шоколадное печенье: всё что любят сладкоежки — в одном десерте

Банановое печенье с шоколадом — восхитительное сочетание сладости спелого банана и ароматного тёмного шоколада. Это нежное и вкусное печенье, которое понравится всем любителям сладостей.
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Ингредиенты:
175 г муки,
50 г какао-порошка,
0,5 чайной ложки соды,
0,5 чайной ложки соли,
150 г тёмного шоколада,
1 спелый банан,
100 г сливочного масла, растопленного и охлажденного,
100 г белого сахара,
50 г коричневого сахара,
1 куриный желток.
Приготовление:
Разогрейте духовку до 200 °C и подготовьте противень, покрыв его пергаментной бумагой.
В большой миске смешайте муку, какао-порошок, соду и соль. Добавьте нарезанный шоколад и хорошо перемешайте.
Очистите и измельчите банан в кремовое пюре. В другой миске взбейте охлажденное сливочное масло с белым и коричневым сахаром до гладкой консистенции. Добавьте пюре банана и куриный желток, продолжая взбивать, пока смесь станет однородной.
Постепенно добавьте сухие ингредиенты с шоколадом в мокрые. Тщательно перемешайте, чтобы все ингредиенты полностью соединились.
С помощью обычной или специальной мерной ложки набирайте небольшие порции теста и выкладывайте их на подготовленный противень, оставляя некоторое расстояние между ними.
Слегка раздавите шарики теста, чтобы они при выпечке приобрели плоскую форму.
Выпекайте печенье в предварительно разогретой духовке около 10 минут, то есть до того момента, когда печенье станет хрустящим снаружи и мягким внутри.
После выпечки оставьте печенье на противне несколько минут, а затем переложите на решетку для полного остывания.
Полученное банановое печенье с шоколадом будет идеальным десертом для любого времени дня. Оно отлично сочетается с чашечкой горячего кофе или чаем. Приятного аппетита!
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