Простые куриные наггетсы: приготовьте их по простой "секретной" технологии

Домашние куриные наггетсы: простой рецепт с гарантированным результатом

2:12 Your browser does not support the audio element. Еда

Куриные наггетсы — это сочные и мягкие кусочки курицы, обваленные в хрустящей панировке, которая придаёт им замечательный аппетитный вид.

Фото: commons.wikimedia.org by Evan-Amos is licensed under public domain

Действительно, что может быть вкуснее, чем сочная и нежная курица внутри, обволакиваемая хрустящим и золотистым слоем? Наггетсы становятся ещё лучше, если их подать вместе с любимым соусом, чтобы добавить нотку дополнительного вкуса. Рецепт наггетсов дома очень простой и требует лишь нескольких ингредиентов.

Вот что вам понадобится для приготовления (на три порции):

120 г муки,

1 чайная ложка соли,

перец чёрный молотый, по вкусу,

2 яйца,

2 столовые ложки воды,

250 г панировочных сухарей,

300-350 г филе куриной грудки,

500 мл растительного масла для жарки.

Приготовление:

В пакет положите муку, добавьте соль и перец. Перевяжите пакет и несколько раз встряхните, чтобы ингредиенты хорошо смешались. В отдельной миске взбейте яйца вместе с водой. В другую миску насыпьте панировочные сухари. Филе куриной грудки разрежьте на небольшие кусочки. Положите кусочки курицы в пакет с мукой и хорошо потрясите, чтобы филе равномерно покрылось. Затем обмакните каждый кусочек курицы в яйца, а затем обваляйте в панировочных сухарях, чтобы создать хрустящую корочку. В сковороде разогрейте растительное масло на среднем огне. Выложите кусочки курицы на сковороду одним слоем и обжаривайте по несколько минут с каждой стороны, пока они не станут золотистыми и хрустящими. Уровень масла должен быть примерно 5 см, чтобы наггетсы обжаривались равномерно. Готовые наггетсы выложите на бумажные полотенца, чтобы удалить излишки масла.

Теперь у вас есть домашние куриные наггетсы, которые можно подать с любимым соусом. Вы можете наслаждаться этим вкусным и аппетитным блюдом в кругу семьи или угощать им гостей. Приятного аппетита!