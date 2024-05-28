Простые куриные наггетсы: приготовьте их по простой "секретной" технологии

Куриные наггетсы — это сочные и мягкие кусочки курицы, обваленные в хрустящей панировке, которая придаёт им замечательный аппетитный вид.
Фото: commons.wikimedia.org by Evan-Amos is licensed under public domain
Действительно, что может быть вкуснее, чем сочная и нежная курица внутри, обволакиваемая хрустящим и золотистым слоем? Наггетсы становятся ещё лучше, если их подать вместе с любимым соусом, чтобы добавить нотку дополнительного вкуса. Рецепт наггетсов дома очень простой и требует лишь нескольких ингредиентов.
Вот что вам понадобится для приготовления (на три порции):
120 г муки,
1 чайная ложка соли,
перец чёрный молотый, по вкусу,
2 яйца,
2 столовые ложки воды,
250 г панировочных сухарей,
300-350 г филе куриной грудки,
500 мл растительного масла для жарки.
Приготовление:
В пакет положите муку, добавьте соль и перец. Перевяжите пакет и несколько раз встряхните, чтобы ингредиенты хорошо смешались.
В отдельной миске взбейте яйца вместе с водой. В другую миску насыпьте панировочные сухари.
Филе куриной грудки разрежьте на небольшие кусочки. Положите кусочки курицы в пакет с мукой и хорошо потрясите, чтобы филе равномерно покрылось.
Затем обмакните каждый кусочек курицы в яйца, а затем обваляйте в панировочных сухарях, чтобы создать хрустящую корочку.
В сковороде разогрейте растительное масло на среднем огне. Выложите кусочки курицы на сковороду одним слоем и обжаривайте по несколько минут с каждой стороны, пока они не станут золотистыми и хрустящими. Уровень масла должен быть примерно 5 см, чтобы наггетсы обжаривались равномерно.
Готовые наггетсы выложите на бумажные полотенца, чтобы удалить излишки масла.
Теперь у вас есть домашние куриные наггетсы, которые можно подать с любимым соусом. Вы можете наслаждаться этим вкусным и аппетитным блюдом в кругу семьи или угощать им гостей. Приятного аппетита!
Опилки - это мелкие кусочки древесины, которые образуются при обработке дерева. Они часто используются в строительстве и ремонте, но многие садоводы задаются вопросом: можно ли использовать опилки в огороде?