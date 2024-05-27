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Аппетитный салат из брокколи, тахини, поджаренных семян тмина и рубиновых зёрен граната: вкусный рецепт

Как приготовить салат из брокколи и зёрен граната

1:09
Еда

Соскучились по сытному салату? Тогда попробуйте этот богатый антиоксидантами салат из брокколи и зёрен граната.

Как приготовить салат из брокколи и зёрен граната
Фото: flickr.com by cyclonebill is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Блюдо готовится с добавлением хрустящего лука, поджаренных семян тмина и сливочного йогурта, подойдёт в качестве гарнира. 

Ингредиенты

  • 2 стакана брокколи
  • 2 столовые ложки красного лука
  • 1 столовая ложка тахини
  • Соль по необходимости
  • 1/4 чайной ложки молотых семян тмина
  • 1/4 стакана семян граната
  • 1/4 чайной ложки чёрного перца
  • 1 столовая ложка оливкового масла
  • 1/2 столовой ложки лимонного сока
  • 1/2 редиса

Приготовление

  1. Очистите и замочите красный лук на некоторое время в холодной воде. Тем временем поджарьте семена тмина и выложите их в салатник.
  2. В ту же миску добавьте йогурт, тахини, масло, лимонный сок, соль и перец, смешайте.
  3. Добавьте нарезанные соцветия брокколи, тонко нарезанный редис и зёрна граната и хорошо перемешайте. Добавьте тонко нарезанный лук. 
Как вкусно приготовить брокколи? Салат с брокколи
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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