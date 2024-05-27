Аппетитный салат из брокколи, тахини, поджаренных семян тмина и рубиновых зёрен граната: вкусный рецепт
Как приготовить салат из брокколи и зёрен граната
1:09
Соскучились по сытному салату? Тогда попробуйте этот богатый антиоксидантами салат из брокколи и зёрен граната.
Фото: flickr.com by cyclonebill is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Блюдо готовится с добавлением хрустящего лука, поджаренных семян тмина и сливочного йогурта, подойдёт в качестве гарнира.
Ингредиенты
- 2 стакана брокколи
- 2 столовые ложки красного лука
- 1 столовая ложка тахини
- Соль по необходимости
- 1/4 чайной ложки молотых семян тмина
- 1/4 стакана семян граната
- 1/4 чайной ложки чёрного перца
- 1 столовая ложка оливкового масла
- 1/2 столовой ложки лимонного сока
- 1/2 редиса
Приготовление
- Очистите и замочите красный лук на некоторое время в холодной воде. Тем временем поджарьте семена тмина и выложите их в салатник.
- В ту же миску добавьте йогурт, тахини, масло, лимонный сок, соль и перец, смешайте.
- Добавьте нарезанные соцветия брокколи, тонко нарезанный редис и зёрна граната и хорошо перемешайте. Добавьте тонко нарезанный лук.
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