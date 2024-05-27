Аппетитный салат из брокколи, тахини, поджаренных семян тмина и рубиновых зёрен граната: вкусный рецепт

Как приготовить салат из брокколи и зёрен граната

1:09 Your browser does not support the audio element. Еда

Соскучились по сытному салату? Тогда попробуйте этот богатый антиоксидантами салат из брокколи и зёрен граната.

Фото: flickr.com by cyclonebill is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Блюдо готовится с добавлением хрустящего лука, поджаренных семян тмина и сливочного йогурта, подойдёт в качестве гарнира.

Ингредиенты

2 стакана брокколи

2 столовые ложки красного лука

1 столовая ложка тахини

Соль по необходимости

1/4 чайной ложки молотых семян тмина

1/4 стакана семян граната

1/4 чайной ложки чёрного перца

1 столовая ложка оливкового масла

1/2 столовой ложки лимонного сока

1/2 редиса

Приготовление

Очистите и замочите красный лук на некоторое время в холодной воде. Тем временем поджарьте семена тмина и выложите их в салатник. В ту же миску добавьте йогурт, тахини, масло, лимонный сок, соль и перец, смешайте. Добавьте нарезанные соцветия брокколи, тонко нарезанный редис и зёрна граната и хорошо перемешайте. Добавьте тонко нарезанный лук.