Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бойня в Рафахе: террористы из ЦАХАЛ нанесли удар по палаточному лагерю беженцев
Как создать эффект густых волос: простые, но эффективные хитрости
Страховщики РФ снизили прибыль до 99 млрд рублей в первом квартале 2024 года
Беспилотники ВСУ атаковали Геленджик
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко крестили младшего сына Ярослава
Кинологи назвали породы собак с интересной историей
США обещали поставки Тайваню новейшего вооружения в отличие от Украины
Подкормите так в огороде капусту
Когда включать поворотник на Т- и Y-образных перекрестках: правила и исключения
Восхитительный смузи из банана, кокосового молока и гибискуса: в нём много клетчатки и магния

Рецепт вкусного смузи из банана и гибискуса

0:47
Еда

Попробуйте этот восхитительный смузи из банана, кокоса и гибискуса. Этот напиток богат клетчаткой и магнием и поддерживает стабильное давление и уровень сахара в крови, несмотря на количество углеводов.

Рецепт вкусного смузи из банана и гибискуса
Фото: Own work by Popperipopp is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Пищевая ценность

  • 222 кал
  • 35 г углеводов
  • 6 г клетчатки
  • 21,5 г сахара (0 г добавленного сахара)
  • 9,5 г жира (8 г насыщенных жиров)

Ингредиенты

  • Заваренный чай из гибискуса, охлаждённый
  • Нарезанный замороженный банан
  • Кокосовое молоко
  • Соль
  • Экстракт ванили

Приготовление

В блендере пюрируйте все ингредиенты до получения однородной массы.

Какие чудеса творит смузи
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Фикус Бенджамина начнёт выпускать листочки без остановки: раз в месяц подкормите растение этим средством — всего 1 ложка

Чтобы фикус Бенджамина порадовал отличным ростом, подкормите его этим средством.

Подкормка фикуса Бенджамина сахаром
Внесение компоста увеличит урожай чёрной смородины
Заряжаем чёрную смородину на щедрый урожай: вот что нужно внести под кусты в начале июня
Луковую муху прогоняю просто: готовлю простой раствор и опрыскиваю растения — о вредителе забываю
Толстянка быстро пойдёт в рост: подкормите её этим простым средством из аптеки — пышная крона обеспечена
ВСУ несут большие потери под Харьковом, идёт наступление в Часове Яре Дмитрий Плотников Сербы получили ярлык "геноцидной нации". Не надо было Вучичу жать руку Биллу Клинтону Любовь Степушова Нетаньяху вляпался в "высшую лигу" современной политики, и теперь у Израиля проблемы Юрий Бочаров
Клубника, которая лежит на земле, не будет гнить при созревании: воспользуйтесь этими лайфхаками
Кошачьи сигналы: почему ваш пушистик переворачивается на спину и что это значит
Неожиданные преимущества плацкартных вагонов: что привлекает иностранцев и отталкивает россиян
Неожиданные преимущества плацкартных вагонов: что привлекает иностранцев и отталкивает россиян
Последние материалы
Страховщики РФ снизили прибыль до 99 млрд рублей в первом квартале 2024 года
Беспилотники ВСУ атаковали Геленджик
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко крестили младшего сына Ярослава
Кинологи назвали породы собак с интересной историей
США обещали поставки Тайваню новейшего вооружения в отличие от Украины
Подкормите так в огороде капусту
Когда включать поворотник на Т- и Y-образных перекрестках: правила и исключения
Данелия не был в восторге от Неёловой: она оказалась не подарком
Космонавт Чуб провёл на МКС эксперимент "Дисперсия" для студентов
Ананасовый пирог к чаю: легко готовится
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников