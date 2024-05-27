Восхитительный смузи из банана, кокосового молока и гибискуса: в нём много клетчатки и магния

Рецепт вкусного смузи из банана и гибискуса

0:47 Your browser does not support the audio element. Еда

Попробуйте этот восхитительный смузи из банана, кокоса и гибискуса. Этот напиток богат клетчаткой и магнием и поддерживает стабильное давление и уровень сахара в крови, несмотря на количество углеводов.

Фото: Own work by Popperipopp is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Пищевая ценность

222 кал

35 г углеводов

6 г клетчатки

21,5 г сахара (0 г добавленного сахара)

9,5 г жира (8 г насыщенных жиров)

Ингредиенты

Заваренный чай из гибискуса, охлаждённый

Нарезанный замороженный банан

Кокосовое молоко

Соль

Экстракт ванили

Приготовление

В блендере пюрируйте все ингредиенты до получения однородной массы.