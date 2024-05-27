Восхитительный смузи из банана, кокосового молока и гибискуса: в нём много клетчатки и магния

Попробуйте этот восхитительный смузи из банана, кокоса и гибискуса. Этот напиток богат клетчаткой и магнием и поддерживает стабильное давление и уровень сахара в крови, несмотря на количество углеводов.
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Пищевая ценность
222 кал
35 г углеводов
6 г клетчатки
21,5 г сахара (0 г добавленного сахара)
9,5 г жира (8 г насыщенных жиров)
Ингредиенты
Заваренный чай из гибискуса, охлаждённый
Нарезанный замороженный банан
Кокосовое молоко
Соль
Экстракт ванили
Приготовление
В блендере пюрируйте все ингредиенты до получения однородной массы.