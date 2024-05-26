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Ароматный смузи с куркумой, манго, семенами конопли и имбирём: спасёт и от аллергии, и от вирусов

Рецепт смузи с куркумой и манго: поможет при аллергии

Еда

Аллергия или простуда сбили вас с толку? Приготовьте этот коктейль на основе манго и куркумы, чтобы облегчить симптомы.

Рецепт смузи с куркумой и манго: поможет при аллергии
Фото: commons.wikimedia.org by ɡreatɡannu is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Куркума поможет облегчить симптомы аллергии, поскольку активный компонент специи, куркумин, может предотвратить выброс гистамина. А высокий уровень витамина С в манго поможет организму бороться с вирусами. Семена конопли являются хорошим источником магния, который также считается полезным продуктом при аллергии.

Пищевая ценность

  • 259 кал
  • 41 г углеводов
  • 5 г клетчатки
  • 31 г сахара
  • 10 г жиров

Ингредиенты

  • 1 стакан замороженного манго
  • 1/2 стакана консервированного кокосового молока
  • 1/4 стакана воды
  • 1 столовая ложка семян конопли
  • 1/2 чайной ложки имбиря
  • 1/2 чайной ложки куркумы
  • Лёд
  • Мёд по вкусу

Приготовление

Смешайте все ингредиенты в блендере.

Питательный смузи с манго
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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