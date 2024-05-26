Ароматный смузи с куркумой, манго, семенами конопли и имбирём: спасёт и от аллергии, и от вирусов

Рецепт смузи с куркумой и манго: поможет при аллергии

Аллергия или простуда сбили вас с толку? Приготовьте этот коктейль на основе манго и куркумы, чтобы облегчить симптомы.

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Куркума поможет облегчить симптомы аллергии, поскольку активный компонент специи, куркумин, может предотвратить выброс гистамина. А высокий уровень витамина С в манго поможет организму бороться с вирусами. Семена конопли являются хорошим источником магния, который также считается полезным продуктом при аллергии.

Пищевая ценность

259 кал

41 г углеводов

5 г клетчатки

31 г сахара

10 г жиров

Ингредиенты

1 стакан замороженного манго

1/2 стакана консервированного кокосового молока

1/4 стакана воды

1 столовая ложка семян конопли

1/2 чайной ложки имбиря

1/2 чайной ложки куркумы

Лёд

Мёд по вкусу

Приготовление

Смешайте все ингредиенты в блендере.