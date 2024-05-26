Ароматный смузи с куркумой, манго, семенами конопли и имбирём: спасёт и от аллергии, и от вирусов

Аллергия или простуда сбили вас с толку? Приготовьте этот коктейль на основе манго и куркумы, чтобы облегчить симптомы.
Куркума поможет облегчить симптомы аллергии, поскольку активный компонент специи, куркумин, может предотвратить выброс гистамина. А высокий уровень витамина С в манго поможет организму бороться с вирусами. Семена конопли являются хорошим источником магния, который также считается полезным продуктом при аллергии.
Смешайте все ингредиенты в блендере.
Эта подкормка поможет чёрной смородине получить необходимые питательные вещества для развития и формирования плодов.