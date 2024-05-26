Восхитительно вкусный смузи из яблочного сидра с овсянкой, орехами пекан и согревающими специями: стоит попробовать

Насладитесь этим восхитительным смузи, в состав которого входят сладкий яблочный сидр, греческий йогурт, овсяные хлопья, орехи и согревающие специи.
Он также богат белком и бета-глюканом — типом клетчатки, которая повышает выносливость.
Смешайте все ингредиенты в блендере.
Зола - это одно из самых простых и дешевых удобрений, которое можно использовать для удобрения растений в саду. Однако не все растения любят золу, и ее неправильное применение может привести к негативным последствиям. В этой статье мы рассмотрим пять наиболее распространённых ошибок, которые совершают садоводы, используя золу как удобрение.