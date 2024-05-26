Полезный смузи с зелёным чаем, бананом, черникой и соевым молоком: в нём много антиоксидантов

Предлагаем вам приготовить полезный смузи из зелёного чая, богатого антиоксидантами.
Нагрейте 3 стакана воды в миске в микроволновой печи, затем добавьте 1 пакетик зелёного чая и дайте настояться 3 минуты. Достаньте чайный пакетик и добавьте 2 ч. л. мёда. Смешайте в блендере чернику, банан и соевое молоко. Добавьте чай и измельчите все ингредиенты в блендере.
Зола - это одно из самых простых и дешевых удобрений, которое можно использовать для удобрения растений в саду. Однако не все растения любят золу, и ее неправильное применение может привести к негативным последствиям. В этой статье мы рассмотрим пять наиболее распространённых ошибок, которые совершают садоводы, используя золу как удобрение.