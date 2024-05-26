Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как избежать стрелкования редиса?
Почему кошка начинает резко бегать по дому: эксперты нашли простое объяснение
Провал Артура Смольянинова* в Риге: комментарий продюсера
СК "Согласие" выплатила 13,4 млн. рублей за утраченный товар с поезда
Питание для сброса лишних килограммов
Вице-премьер Мантуров: Атомный ледокол "Россия" будет готов к 2030 году
Страховой дом "Платинум" сделал крупную выплату по КАСКО в Санкт-Петербурге
Маникюр с использованием пилочки: инновация в уходе за ногтями
Больше, чем просто украшение: реальное предназначение платка стюардессы
Полезный смузи с зелёным чаем, бананом, черникой и соевым молоком: в нём много антиоксидантов

Банановый смузи с черникой и зелёным чаем: рецепт

0:55
Еда

Предлагаем вам приготовить полезный смузи из зелёного чая, богатого антиоксидантами.

Банановый смузи с черникой и зелёным чаем: рецепт
Фото: flickr.com by FitTasteTic is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Пищевая ценность

  • 269 кал
  • 63 г углеводов
  • 8 г клетчатки
  • 38,5 г сахара
  • 2,5 г жиров (0 г насыщенных жиров)

Ингредиенты

  • Зелёный чай
  • Мёд
  • 1,5 стакана замороженной черники
  • 1/2 среднего банана
  • 3/4 стакана ванильного соевого молока

Приготовление

Нагрейте 3 стакана воды в миске в микроволновой печи, затем добавьте 1 пакетик зелёного чая и дайте настояться 3 минуты. Достаньте чайный пакетик и добавьте 2 ч. л. мёда. Смешайте в блендере чернику, банан и соевое молоко. Добавьте чай и измельчите все ингредиенты в блендере.

Смузи с зеленым чаем
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Какие растения нельзя подкармливать золой на дачном участке

Зола - это одно из самых простых и дешевых удобрений, которое можно использовать для удобрения растений в саду. Однако не все растения любят золу, и ее неправильное применение может привести к негативным последствиям. В этой статье мы рассмотрим пять наиболее распространённых ошибок, которые совершают садоводы, используя золу как удобрение.

Эти ошибки с золой допускают даже опытные огородники
Эффективные способы против муравьёв
Прогоняем муравьёв с дачного участка навсегда
Стоит ли убирать корм, который не доела кошка: советы ветеринаров
Пчелиный апокалипсис: ученые нашли истинных виновников вымирания медоносных пчел
Украинский солдат пригнал танк к русским, ВС РФ разбивают переправу ВСУ Дмитрий Плотников Сербы получили ярлык "геноцидной нации". Не надо было Вучичу жать руку Биллу Клинтону Любовь Степушова Нетаньяху вляпался в "высшую лигу" современной политики, и теперь у Израиля проблемы Юрий Бочаров
Секатор станет острым, как новый инструмент: вот как нужно его наточить — простые шаги
Как второй дом: почему россияне выбирают этот африканский курорт Маврикий
В мае-июне вношу эту подкормку для перца: овощи вырастают крупными — всегда отличный урожай
В мае-июне вношу эту подкормку для перца: овощи вырастают крупными — всегда отличный урожай
Последние материалы
Провал Артура Смольянинова* в Риге: комментарий продюсера
СК "Согласие" выплатила 13,4 млн. рублей за утраченный товар с поезда
Питание для сброса лишних килограммов
Вице-премьер Мантуров: Атомный ледокол "Россия" будет готов к 2030 году
Страховой дом "Платинум" сделал крупную выплату по КАСКО в Санкт-Петербурге
Маникюр с использованием пилочки: инновация в уходе за ногтями
Больше, чем просто украшение: реальное предназначение платка стюардессы
Китайская тренировка сжигания калорий
Названы самые спокойные породы собак: ведут себя тише кошки
Банановый смузи с черникой и зелёным чаем: рецепт
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников