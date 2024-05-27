Бездрожжевой хлеб на кефире: готовится он проще, чем дрожжевые варианты

Бездрожжевой хлеб на кефире: такой же вкусный, как и на дрожжевом тесте

1:43 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовление бездрожжевого хлеба на кефире — это быстро и легко, а вкус его ничуть не уступает традиционному дрожжевому хлебу. Рецепт бездрожжевого хлеба на кефире мы приводим ниже.

Фото: commons.wikimedia.org by FASTILY is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты:

220 г пшеничной муки,

1 столовая ложка подсолнечного масла,

1 чайная ложка соли,

1 яйцо,

7 г разрыхлителя (пищевой соды),

150 мл кефира.

Приготовление:

В кефир комнатной температуры добавьте разрыхлитель и соль, хорошо перемешайте. Добавьте яйцо и перемешайте снова. Постепенно добавьте пшеничную муку, постоянно помешивая, чтобы избежать комков. Вымешайте тесто до однородной консистенции. Добавьте подсолнечное масло и продолжайте замешивать тесто, пока оно станет эластичным и гладким. Сформируйте из теста шар и сделайте надрезы на поверхности хлеба. Это поможет ему равномерно пропечься. Выложите хлеб на противень, покрыв его пергаментной бумагой, и дайте ему отдохнуть примерно 15 минут. Разогрейте духовку до 180 градусов. Поставьте противень с хлебом в духовку и выпекайте его примерно 30-35 минут, пока хлеб не станет золотистым и хорошо не поднимется. После выпечки, дайте хлебу полностью остыть перед тем, как нарезать его.

Готовый бездрожжевой хлеб на кефире можно подавать в качестве самостоятельного блюда или использовать для приготовления бутербродов. Наслаждайтесь ароматным и свежеиспеченным хлебом, который приготовлен с минимальными усилиями и временем!