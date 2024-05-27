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Бездрожжевой хлеб на кефире: готовится он проще, чем дрожжевые варианты

Бездрожжевой хлеб на кефире: такой же вкусный, как и на дрожжевом тесте

1:43
Еда

Приготовление бездрожжевого хлеба на кефире — это быстро и легко, а вкус его ничуть не уступает традиционному дрожжевому хлебу. Рецепт бездрожжевого хлеба на кефире мы приводим ниже.

Бездрожжевой хлеб на кефире: такой же вкусный, как и на дрожжевом тесте
Фото: commons.wikimedia.org by FASTILY is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты:

  • 220 г пшеничной муки,
  • 1 столовая ложка подсолнечного масла,
  • 1 чайная ложка соли,
  • 1 яйцо,
  • 7 г разрыхлителя (пищевой соды),
  • 150 мл кефира.

Приготовление:

  1. В кефир комнатной температуры добавьте разрыхлитель и соль, хорошо перемешайте. Добавьте яйцо и перемешайте снова.
  2. Постепенно добавьте пшеничную муку, постоянно помешивая, чтобы избежать комков. Вымешайте тесто до однородной консистенции.
  3. Добавьте подсолнечное масло и продолжайте замешивать тесто, пока оно станет эластичным и гладким.
  4. Сформируйте из теста шар и сделайте надрезы на поверхности хлеба. Это поможет ему равномерно пропечься.
  5. Выложите хлеб на противень, покрыв его пергаментной бумагой, и дайте ему отдохнуть примерно 15 минут.
  6. Разогрейте духовку до 180 градусов. Поставьте противень с хлебом в духовку и выпекайте его примерно 30-35 минут, пока хлеб не станет золотистым и хорошо не поднимется.
  7. После выпечки, дайте хлебу полностью остыть перед тем, как нарезать его.

Готовый бездрожжевой хлеб на кефире можно подавать в качестве самостоятельного блюда или использовать для приготовления бутербродов. Наслаждайтесь ароматным и свежеиспеченным хлебом, который приготовлен с минимальными усилиями и временем!

ХЛЕБ без ДРОЖЖЕЙ на кефире за 60 минут!
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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