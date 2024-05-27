Бездрожжевой хлеб на кефире: готовится он проще, чем дрожжевые варианты

Приготовление бездрожжевого хлеба на кефире — это быстро и легко, а вкус его ничуть не уступает традиционному дрожжевому хлебу. Рецепт бездрожжевого хлеба на кефире мы приводим ниже.
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Ингредиенты:
220 г пшеничной муки,
1 столовая ложка подсолнечного масла,
1 чайная ложка соли,
1 яйцо,
7 г разрыхлителя (пищевой соды),
150 мл кефира.
Приготовление:
В кефир комнатной температуры добавьте разрыхлитель и соль, хорошо перемешайте. Добавьте яйцо и перемешайте снова.
Постепенно добавьте пшеничную муку, постоянно помешивая, чтобы избежать комков. Вымешайте тесто до однородной консистенции.
Добавьте подсолнечное масло и продолжайте замешивать тесто, пока оно станет эластичным и гладким.
Сформируйте из теста шар и сделайте надрезы на поверхности хлеба. Это поможет ему равномерно пропечься.
Выложите хлеб на противень, покрыв его пергаментной бумагой, и дайте ему отдохнуть примерно 15 минут.
Разогрейте духовку до 180 градусов. Поставьте противень с хлебом в духовку и выпекайте его примерно 30-35 минут, пока хлеб не станет золотистым и хорошо не поднимется.
После выпечки, дайте хлебу полностью остыть перед тем, как нарезать его.
Готовый бездрожжевой хлеб на кефире можно подавать в качестве самостоятельного блюда или использовать для приготовления бутербродов. Наслаждайтесь ароматным и свежеиспеченным хлебом, который приготовлен с минимальными усилиями и временем!