Ананасовый смузи-боул с апельсинами и грейпфрутом: посыпьте сверху семенами чиа и кешью

В состав этого смузи-боула входят богатые витамином С цитрусовые, полезные для сердца кешью и полезный для кишечника греческий йогурт.
Смешайте все ингредиенты в блендере до получения однородной массы, разлейте по двум мискам. Сверху добавьте ещё дольки апельсина и грейпфрута, а также семена чиа, кокосовую стружку и нарезанные кешью.
Зола - это одно из самых простых и дешевых удобрений, которое можно использовать для удобрения растений в саду. Однако не все растения любят золу, и ее неправильное применение может привести к негативным последствиям. В этой статье мы рассмотрим пять наиболее распространённых ошибок, которые совершают садоводы, используя золу как удобрение.