Ананасовый смузи-боул с апельсинами и грейпфрутом: посыпьте сверху семенами чиа и кешью

Ананасовый смузи-боул с цитрусовыми нотками: простой рецепт

0:55 Your browser does not support the audio element. Еда

В состав этого смузи-боула входят богатые витамином С цитрусовые, полезные для сердца кешью и полезный для кишечника греческий йогурт.

Фото: unsplash.com by Pineapple Supply Co is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Пищевая ценность

240 кал

31 г углеводов

5 г клетчатки

19 г сахара (0 г добавленного сахара)

8 г жиров (4 г насыщенных жиров)

Ингредиенты

1/2 стакана обезжиренного греческого йогурта

1/2 стакана замороженных кусочков ананаса

1 чайная ложка ванильного экстракта

1/2 мякоти апельсина

1/2 мякоти грейпфрута

Приготовление

Смешайте все ингредиенты в блендере до получения однородной массы, разлейте по двум мискам. Сверху добавьте ещё дольки апельсина и грейпфрута, а также семена чиа, кокосовую стружку и нарезанные кешью.