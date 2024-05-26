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Оригинальный суп из щавеля: покорит всех ароматом копчёной курицы и густой текстурой "с секретом"

Суп из щавеля с копчёной курицей и яйцом: густой, сытный и невероятно ароматный

2:04
Еда

Рецепт супа из щавеля с копченой курицей и яйцом предлагает уникальное сочетание вкусов и текстур, особенно благодаря добавлению сырых яиц со сметаной в бульон.

Суп из щавеля с копчёной курицей и яйцом: густой, сытный и невероятно ароматный
Фото: commons.wikimedia.org by MOs810 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Этот суп, рассчитанный на 6 порций, будет отличным выбором для сытного и насыщенного обеда или ужина.

Для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • 4-5 штук картошки,
  • 350 г копчёной курицы,
  • 1 репчатая луковица,
  • 2 столовые ложки растительного масла,
  • 1 800 мл воды,
  • соль и чёрный перец по вкусу,
  • 150-200 г щавеля,
  • 2 яйца,
  • 1 столовая ложка сметаны,
  • при желании можно добавить отварные яйца для украшения.

Процесс приготовления:

  1. Нарежьте картошку и копчёную курицу на небольшие кусочки, а лук - мелкими кубиками.
  2. В кастрюле разогрейте растительное масло на среднем огне. Добавьте лук и обжарьте его до мягкости и прозрачности.
  3. Положите в кастрюлю картошку и копченую курицу, перемешайте и залейте кипятком. Продолжайте варить на умеренном огне в течение примерно 15 минут. Посолите и поперчите по вкусу.
  4. Нарежьте щавель и добавьте его в суп. Продолжайте готовить все вместе еще 2-3 минуты.
  5. В отдельной миске взбейте яйца со сметаной вилкой. Постепенно влейте эту смесь в суп, постоянно помешивая.
  6. Снимите суп с огня и оставьте его под крышкой на 5-7 минут.
  7. При желании украсьте готовый суп порезанными отварными яйцами и посыпьте зеленью перед подачей.

Получившийся суп из щавеля с копчёной курицей и яйцом можно подавать горячим. Насыщенный вкус щавеля и нежность копченой курицы в сочетании со сметаной и сырыми яйцами добавят особую изюминку этому блюду. Приятного аппетита!

Щавелевый суп с курицей и яйцом
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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