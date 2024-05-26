Оригинальный суп из щавеля: покорит всех ароматом копчёной курицы и густой текстурой "с секретом"

Суп из щавеля с копчёной курицей и яйцом: густой, сытный и невероятно ароматный

2:04 Your browser does not support the audio element. Еда

Рецепт супа из щавеля с копченой курицей и яйцом предлагает уникальное сочетание вкусов и текстур, особенно благодаря добавлению сырых яиц со сметаной в бульон.

Фото: commons.wikimedia.org by MOs810 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Этот суп, рассчитанный на 6 порций, будет отличным выбором для сытного и насыщенного обеда или ужина.

Для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:

4-5 штук картошки,

350 г копчёной курицы,

1 репчатая луковица,

2 столовые ложки растительного масла,

1 800 мл воды,

соль и чёрный перец по вкусу,

150-200 г щавеля,

2 яйца,

1 столовая ложка сметаны,

при желании можно добавить отварные яйца для украшения.

Процесс приготовления:

Нарежьте картошку и копчёную курицу на небольшие кусочки, а лук - мелкими кубиками. В кастрюле разогрейте растительное масло на среднем огне. Добавьте лук и обжарьте его до мягкости и прозрачности. Положите в кастрюлю картошку и копченую курицу, перемешайте и залейте кипятком. Продолжайте варить на умеренном огне в течение примерно 15 минут. Посолите и поперчите по вкусу. Нарежьте щавель и добавьте его в суп. Продолжайте готовить все вместе еще 2-3 минуты. В отдельной миске взбейте яйца со сметаной вилкой. Постепенно влейте эту смесь в суп, постоянно помешивая. Снимите суп с огня и оставьте его под крышкой на 5-7 минут. При желании украсьте готовый суп порезанными отварными яйцами и посыпьте зеленью перед подачей.

Получившийся суп из щавеля с копчёной курицей и яйцом можно подавать горячим. Насыщенный вкус щавеля и нежность копченой курицы в сочетании со сметаной и сырыми яйцами добавят особую изюминку этому блюду. Приятного аппетита!