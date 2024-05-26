Оригинальный суп из щавеля: покорит всех ароматом копчёной курицы и густой текстурой "с секретом"

Рецепт супа из щавеля с копченой курицей и яйцом предлагает уникальное сочетание вкусов и текстур, особенно благодаря добавлению сырых яиц со сметаной в бульон.
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Этот суп, рассчитанный на 6 порций, будет отличным выбором для сытного и насыщенного обеда или ужина.
Для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:
4-5 штук картошки,
350 г копчёной курицы,
1 репчатая луковица,
2 столовые ложки растительного масла,
1 800 мл воды,
соль и чёрный перец по вкусу,
150-200 г щавеля,
2 яйца,
1 столовая ложка сметаны,
при желании можно добавить отварные яйца для украшения.
Процесс приготовления:
Нарежьте картошку и копчёную курицу на небольшие кусочки, а лук - мелкими кубиками.
В кастрюле разогрейте растительное масло на среднем огне. Добавьте лук и обжарьте его до мягкости и прозрачности.
Положите в кастрюлю картошку и копченую курицу, перемешайте и залейте кипятком. Продолжайте варить на умеренном огне в течение примерно 15 минут. Посолите и поперчите по вкусу.
Нарежьте щавель и добавьте его в суп. Продолжайте готовить все вместе еще 2-3 минуты.
В отдельной миске взбейте яйца со сметаной вилкой. Постепенно влейте эту смесь в суп, постоянно помешивая.
Снимите суп с огня и оставьте его под крышкой на 5-7 минут.
При желании украсьте готовый суп порезанными отварными яйцами и посыпьте зеленью перед подачей.
Получившийся суп из щавеля с копчёной курицей и яйцом можно подавать горячим. Насыщенный вкус щавеля и нежность копченой курицы в сочетании со сметаной и сырыми яйцами добавят особую изюминку этому блюду. Приятного аппетита!