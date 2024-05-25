Вкусный ореховый тарт со сливочной начинкой из манго и малины: сладкоежкам обязательно понравится

Как приготовить тарт с манго и малиной

1:20 Your browser does not support the audio element. Еда

Соскучились по сладкому? Предлагаем классический рецепт тарта с манго и малиной, который вы можете приготовить дома всего за несколько минут.

Фото: flickr.com by Eric Petruno is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты

2 чашки орехов пекан

2 чашки нарезанного кубиками манго

Вода по мере необходимости

1 чашка фиников без косточек

2 стакана малины

1 стакан пшеничной муки

Для начинки

1/2 стакана мёда

3 столовые ложки кокосового масла

150 г несолёного сливочного масла

1 чашка кешью

3 столовые ложки лимонного сока

Приготовление

Делаем корж для тарта. Возьмите большую миску и положите муку. Тем временем в блендере измельчите орехи пекан и финики, добавив немного воды. Эту пасту смешайте с мукой и хорошо перемешайте. Затем распределите эту смесь по форме для пирога. Испеките коржи при температуре 200 градусов. Для начинки добавьте сливочное масло вместе с малиной, манго, кешью, мёдом, кокосовым маслом и лимонным соком в чашу блендера и смешайте. С помощью лопаточки равномерно распределите эту смесь по коржам. Украсьте пирожные кусочками малины и манго и заморозьте на некоторое время.