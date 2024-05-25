Вкусный ореховый тарт со сливочной начинкой из манго и малины: сладкоежкам обязательно понравится

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Как приготовить тарт с манго и малиной

1:20
Еда

Соскучились по сладкому? Предлагаем классический рецепт тарта с манго и малиной, который вы можете приготовить дома всего за несколько минут.

Как приготовить тарт с манго и малиной
Фото: flickr.com by Eric Petruno is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты

  • 2 чашки орехов пекан
  • 2 чашки нарезанного кубиками манго
  • Вода по мере необходимости
  • 1 чашка фиников без косточек
  • 2 стакана малины
  • 1 стакан пшеничной муки

Для начинки

  • 1/2 стакана мёда
  • 3 столовые ложки кокосового масла
  • 150 г несолёного сливочного масла
  • 1 чашка кешью
  • 3 столовые ложки лимонного сока

Приготовление

  1. Делаем корж для тарта. Возьмите большую миску и положите муку. Тем временем в блендере измельчите орехи пекан и финики, добавив немного воды. Эту пасту смешайте с мукой и хорошо перемешайте. Затем распределите эту смесь по форме для пирога. Испеките коржи при температуре 200 градусов.
  2. Для начинки добавьте сливочное масло вместе с малиной, манго, кешью, мёдом, кокосовым маслом и лимонным соком в чашу блендера и смешайте. С помощью лопаточки равномерно распределите эту смесь по коржам. 
  3. Украсьте пирожные кусочками малины и манго и заморозьте на некоторое время.
Манговый ТАРТ с Манго и манговым желе
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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