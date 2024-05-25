Вкусный ореховый тарт со сливочной начинкой из манго и малины: сладкоежкам обязательно понравится

Соскучились по сладкому? Предлагаем классический рецепт тарта с манго и малиной, который вы можете приготовить дома всего за несколько минут.
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Ингредиенты
2 чашки орехов пекан
2 чашки нарезанного кубиками манго
Вода по мере необходимости
1 чашка фиников без косточек
2 стакана малины
1 стакан пшеничной муки
Для начинки
1/2 стакана мёда
3 столовые ложки кокосового масла
150 г несолёного сливочного масла
1 чашка кешью
3 столовые ложки лимонного сока
Приготовление
Делаем корж для тарта. Возьмите большую миску и положите муку. Тем временем в блендере измельчите орехи пекан и финики, добавив немного воды. Эту пасту смешайте с мукой и хорошо перемешайте. Затем распределите эту смесь по форме для пирога. Испеките коржи при температуре 200 градусов.
Для начинки добавьте сливочное масло вместе с малиной, манго, кешью, мёдом, кокосовым маслом и лимонным соком в чашу блендера и смешайте. С помощью лопаточки равномерно распределите эту смесь по коржам.
Украсьте пирожные кусочками малины и манго и заморозьте на некоторое время.