Постоянно находитесь в стрессе? Приготовьте смузи-антидепрессант с кефиром, фруктами и семенами конопли
Рецепт смузи от стресса с кефиром и семенами конопли
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Известно, что кефир улучшает работу кишечника, а в сочетании с малиной, семенами конопли и персиком станет настоящим антидепрессантом.
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Нет семян конопли под рукой? Добавьте столовую ложку миндального масла, в нём тоже содержится много магния, который играет ключевую роль в снижении уровня стресса.
Пищевая ценность
- 222 кал
- 29 г углеводов
- 6 г клетчатки
- 21 г сахара (0 г добавленного сахара)
- 9 г жиров (3 г насыщенных жиров)
Ингредиенты
- Кефир охлаждённый
- Малина
- 1 столовая ложка семян конопли
- Персик, нарезанный ломтиками
- Лёд
Приготовление
В блендере пюрируйте кефир, малину, семена конопли, персик и лёд до однородной массы, около 30 секунд.
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