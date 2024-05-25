Постоянно находитесь в стрессе? Приготовьте смузи-антидепрессант с кефиром, фруктами и семенами конопли

Рецепт смузи от стресса с кефиром и семенами конопли

0:53 Your browser does not support the audio element. Еда

Известно, что кефир улучшает работу кишечника, а в сочетании с малиной, семенами конопли и персиком станет настоящим антидепрессантом.

Фото: wikimapia by Ukko-wc is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic license

Нет семян конопли под рукой? Добавьте столовую ложку миндального масла, в нём тоже содержится много магния, который играет ключевую роль в снижении уровня стресса.

Пищевая ценность

222 кал

29 г углеводов

6 г клетчатки

21 г сахара (0 г добавленного сахара)

9 г жиров (3 г насыщенных жиров)

Ингредиенты

Кефир охлаждённый

Малина

1 столовая ложка семян конопли

Персик, нарезанный ломтиками

Лёд

Приготовление

В блендере пюрируйте кефир, малину, семена конопли, персик и лёд до однородной массы, около 30 секунд.