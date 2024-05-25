Освежающий черничный суп с мёдом, корицей и имбирём: при подаче украсьте листиками мяты и взбитыми сливками

Холодный черничный суп — освежающее блюдо, которое скорее напоминает десерт. Это простой в приготовлении рецепт, суп готовится с использованием минимального количества ингредиентов, и он чрезвычайно полезен для здоровья.
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Ингредиенты
4 стакана черники
2 стакана воды
1 чайная ложка корицы
4 чашки обезжиренного йогурта
1/2 стакана мёда
1/2 чайной ложки имбиря
Листья мяты по желанию
Взбитые сливки по желанию
Приготовление
Добавьте чернику вместе с мёдом, корицей и имбирём в кастрюлю с кипящей водой. Готовьте на среднем огне, время от времени помешивая.
Уменьшите огонь и дайте настояться некоторое время. После готовности снимите с огня и дайте остыть. Возьмите чашу блендера, добавьте в неё смесь йогурта и черники. Взбейте. Охладите в холодильнике.
При подаче украсьте листиками мяты и взбитыми сливками.