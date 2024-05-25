Освежающий черничный суп с мёдом, корицей и имбирём: при подаче украсьте листиками мяты и взбитыми сливками

Холодный черничный суп: освежающий десерт

1:03 Your browser does not support the audio element. Еда

Холодный черничный суп — освежающее блюдо, которое скорее напоминает десерт. Это простой в приготовлении рецепт, суп готовится с использованием минимального количества ингредиентов, и он чрезвычайно полезен для здоровья.

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Ингредиенты

4 стакана черники

2 стакана воды

1 чайная ложка корицы

4 чашки обезжиренного йогурта

1/2 стакана мёда

1/2 чайной ложки имбиря

Листья мяты по желанию

Взбитые сливки по желанию

Приготовление

Добавьте чернику вместе с мёдом, корицей и имбирём в кастрюлю с кипящей водой. Готовьте на среднем огне, время от времени помешивая. Уменьшите огонь и дайте настояться некоторое время. После готовности снимите с огня и дайте остыть. Возьмите чашу блендера, добавьте в неё смесь йогурта и черники. Взбейте. Охладите в холодильнике. При подаче украсьте листиками мяты и взбитыми сливками.