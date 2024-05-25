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Освежающий черничный суп с мёдом, корицей и имбирём: при подаче украсьте листиками мяты и взбитыми сливками

Холодный черничный суп: освежающий десерт

1:03
Еда

Холодный черничный суп — освежающее блюдо, которое скорее напоминает десерт. Это простой в приготовлении рецепт, суп готовится с использованием минимального количества ингредиентов, и он чрезвычайно полезен для здоровья.

Холодный черничный суп: освежающий десерт
Фото: shopify.com by Matthew Henry is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ингредиенты

  • 4 стакана черники
  • 2 стакана воды
  • 1 чайная ложка корицы
  • 4 чашки обезжиренного йогурта
  • 1/2 стакана мёда
  • 1/2 чайной ложки имбиря
  • Листья мяты по желанию
  • Взбитые сливки по желанию

Приготовление

  1. Добавьте чернику вместе с мёдом, корицей и имбирём в кастрюлю с кипящей водой. Готовьте на среднем огне, время от времени помешивая.
  2. Уменьшите огонь и дайте настояться некоторое время. После готовности снимите с огня и дайте остыть. Возьмите чашу блендера, добавьте в неё смесь йогурта и черники. Взбейте. Охладите в холодильнике.
  3. При подаче украсьте листиками мяты и взбитыми сливками. 
Холодный суп из черники
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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