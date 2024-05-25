Сладкая тянучка: это печенье с джемом просто тает во рту. В восторге будут и дети, и взрослые

Как приготовить печенье с джемом

1:00 Your browser does not support the audio element. Еда

Печенье с джемом, как сладкая тянучка, понравится и детям, и взрослым. Порадуйте себя вкусняшкой.

Фото: commons.wikimedia.org by Triv.rao is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты

2 стакана пшеничной муки

1/2 стакана сахара

2 капли ванильного экстракта

1/2 чайной ложки соли

1 стакан несолёного сливочного масла

1/2 стакана фруктового джема

1/4 чайной ложки разрыхлителя

Приготовление

Возьмите миску среднего размера и приготовьте тесто для печенья: смешайте муку, сливочное масло, разрыхлитель, ванильный экстракт, сахар и соль, взбейте все ингредиенты миксером в течение примерно 10 минут. Возьмите противень и выложите из теста шарики небольшого размера. Сформируйте печенье. Перед выпечкой добавьте чайную ложку джема в центр каждого печенья. Выпекайте печенье при температуре 175 градусов около 20 минут.