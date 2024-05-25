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Сладкая тянучка: это печенье с джемом просто тает во рту. В восторге будут и дети, и взрослые

Как приготовить печенье с джемом

1:00
Еда

Печенье с джемом, как сладкая тянучка, понравится и детям, и взрослым. Порадуйте себя вкусняшкой.

Как приготовить печенье с джемом
Фото: commons.wikimedia.org by Triv.rao is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты

  • 2 стакана пшеничной муки
  • 1/2 стакана сахара
  • 2 капли ванильного экстракта
  • 1/2 чайной ложки соли
  • 1 стакан несолёного сливочного масла
  • 1/2 стакана фруктового джема
  • 1/4 чайной ложки разрыхлителя

Приготовление

  1. Возьмите миску среднего размера и приготовьте тесто для печенья: смешайте муку, сливочное масло, разрыхлитель, ванильный экстракт, сахар и соль, взбейте все ингредиенты миксером в течение примерно 10 минут.
  2. Возьмите противень и выложите из теста шарики небольшого размера. Сформируйте печенье. Перед выпечкой добавьте чайную ложку джема в центр каждого печенья.
  3. Выпекайте печенье при температуре 175 градусов около 20 минут.
Очень вкусное печенье с вареньем!
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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