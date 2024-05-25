Сладкая тянучка: это печенье с джемом просто тает во рту. В восторге будут и дети, и взрослые

Печенье с джемом, как сладкая тянучка, понравится и детям, и взрослым. Порадуйте себя вкусняшкой.
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Ингредиенты
2 стакана пшеничной муки
1/2 стакана сахара
2 капли ванильного экстракта
1/2 чайной ложки соли
1 стакан несолёного сливочного масла
1/2 стакана фруктового джема
1/4 чайной ложки разрыхлителя
Приготовление
Возьмите миску среднего размера и приготовьте тесто для печенья: смешайте муку, сливочное масло, разрыхлитель, ванильный экстракт, сахар и соль, взбейте все ингредиенты миксером в течение примерно 10 минут.
Возьмите противень и выложите из теста шарики небольшого размера. Сформируйте печенье. Перед выпечкой добавьте чайную ложку джема в центр каждого печенья.
Выпекайте печенье при температуре 175 градусов около 20 минут.