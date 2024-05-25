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Наскучило ежедневное меню? Попробуйте овощной суп с сыром чеддер и красной чечевицей: очень аппетитное блюдо

Суп из смеси овощей и сыра чеддер: разнообразьте меню

1:06
Еда

Суп из смеси овощей и сыра чеддер — полезное блюдо, которое можно попробовать, если наскучило стандартное меню.

Суп из смеси овощей и сыра чеддер: разнообразьте меню
Фото: flickr.com by ecooper99 is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Это блюдо готовится с использованием смеси овощей, красной чечевицы и сыра чеддер

Ингредиенты

  • 1 морковь
  • 1/2 стакана зелёного горошка
  • 1/2 стручкового перца (зелёного перца)
  • 1/2 стакана чечевицы
  • 400 мл воды
  • Соль
  • 20 г сливочного масла
  • 1/2 стакана цветной капусты
  • 1 шт. свёклы
  • 1/2 стакана капусты
  • 2 помидора
  • 65 г сыра чеддер
  • Чёрный перец по желанию
  • 4 столовые ложки зёрен кукурузы
  • 1/2 стакана зелёной фасоли
  • Кинза

Приготовление

  1. Измельчите морковь, свёклу, капусту, перец и цветную капусту. Бросьте в кастрюлю с водой. Добавьте горошек, чечевицу, кукурузу и сыр чеддер.
  2. Посолите и поперчите. Варите 10 минут.
  3. Добавьте сливочное масло и украсьте кинзой. 
ОВОЩНОЙ СУП - понравится всем без исключения
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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