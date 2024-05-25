Наскучило ежедневное меню? Попробуйте овощной суп с сыром чеддер и красной чечевицей: очень аппетитное блюдо
Суп из смеси овощей и сыра чеддер: разнообразьте меню
1:06
Суп из смеси овощей и сыра чеддер — полезное блюдо, которое можно попробовать, если наскучило стандартное меню.
Фото: flickr.com by ecooper99 is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Это блюдо готовится с использованием смеси овощей, красной чечевицы и сыра чеддер
Ингредиенты
- 1 морковь
- 1/2 стакана зелёного горошка
- 1/2 стручкового перца (зелёного перца)
- 1/2 стакана чечевицы
- 400 мл воды
- Соль
- 20 г сливочного масла
- 1/2 стакана цветной капусты
- 1 шт. свёклы
- 1/2 стакана капусты
- 2 помидора
- 65 г сыра чеддер
- Чёрный перец по желанию
- 4 столовые ложки зёрен кукурузы
- 1/2 стакана зелёной фасоли
- Кинза
Приготовление
- Измельчите морковь, свёклу, капусту, перец и цветную капусту. Бросьте в кастрюлю с водой. Добавьте горошек, чечевицу, кукурузу и сыр чеддер.
- Посолите и поперчите. Варите 10 минут.
- Добавьте сливочное масло и украсьте кинзой.
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