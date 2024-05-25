Наскучило ежедневное меню? Попробуйте овощной суп с сыром чеддер и красной чечевицей: очень аппетитное блюдо

Суп из смеси овощей и сыра чеддер: разнообразьте меню

1:06 Your browser does not support the audio element. Еда

Суп из смеси овощей и сыра чеддер — полезное блюдо, которое можно попробовать, если наскучило стандартное меню.

Фото: flickr.com by ecooper99 is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Это блюдо готовится с использованием смеси овощей, красной чечевицы и сыра чеддер

Ингредиенты

1 морковь

1/2 стакана зелёного горошка

1/2 стручкового перца (зелёного перца)

1/2 стакана чечевицы

400 мл воды

Соль

20 г сливочного масла

1/2 стакана цветной капусты

1 шт. свёклы

1/2 стакана капусты

2 помидора

65 г сыра чеддер

Чёрный перец по желанию

4 столовые ложки зёрен кукурузы

1/2 стакана зелёной фасоли

Кинза

Приготовление

Измельчите морковь, свёклу, капусту, перец и цветную капусту. Бросьте в кастрюлю с водой. Добавьте горошек, чечевицу, кукурузу и сыр чеддер. Посолите и поперчите. Варите 10 минут. Добавьте сливочное масло и украсьте кинзой.