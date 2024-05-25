Готовим сырники в ПП-варианте: максимально полезное блюдо

Рецепт ПП-сырников: полезный завтрак, полдник или ужин

1:25 Your browser does not support the audio element. Еда

Рецепт ПП-сырников из творога представляет собой простое и вкусное блюдо, которое легко приготовить и которое очень полезно для организма.

Фото: flickr.com by City Foodsters is licensed under CC BY 2.0.

Вам потребуются следующие ингредиенты на 2 порции:

200 г творога;

30 г манной крупы;

50 г пшеничной муки;

1 яйцо;

5 г разрыхлителя для теста;

Сахарозаменитель по вкусу.

Вот пошаговая инструкция для приготовления ПП-сырников из творога:

В миске разомните творог до однородной массы. Добавьте в творог манную крупу и пшеничную муку, а также яйцо и разрыхлитель для теста. Хорошо перемешайте все ингредиенты, чтобы получилась густая однородная масса. Оставьте творожную массу на несколько минут, чтобы манная крупа набухла. Сформируйте сырники из творожной массы, используя для этого ложку. Обваляйте сырники в пшеничной муке. На сковороде разогрейте растительное масло на среднем огне. Обжарьте сырники с двух сторон до золотистой корочки. Готовые ПП-сырники можно подавать с любимым соусом, йогуртом или свежими ягодами.

Это вкусное и полезное блюдо является отличным выбором для завтрака, полдника или десерта. Наслаждайтесь этим нежным и сытным лакомством без лишних чувств вины!