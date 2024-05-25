Готовим сырники в ПП-варианте: максимально полезное блюдо
Рецепт ПП-сырников: полезный завтрак, полдник или ужин
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Рецепт ПП-сырников из творога представляет собой простое и вкусное блюдо, которое легко приготовить и которое очень полезно для организма.
Фото: flickr.com by City Foodsters is licensed under CC BY 2.0.
Вам потребуются следующие ингредиенты на 2 порции:
- 200 г творога;
- 30 г манной крупы;
- 50 г пшеничной муки;
- 1 яйцо;
- 5 г разрыхлителя для теста;
- Сахарозаменитель по вкусу.
Вот пошаговая инструкция для приготовления ПП-сырников из творога:
- В миске разомните творог до однородной массы.
- Добавьте в творог манную крупу и пшеничную муку, а также яйцо и разрыхлитель для теста. Хорошо перемешайте все ингредиенты, чтобы получилась густая однородная масса.
- Оставьте творожную массу на несколько минут, чтобы манная крупа набухла.
- Сформируйте сырники из творожной массы, используя для этого ложку. Обваляйте сырники в пшеничной муке.
- На сковороде разогрейте растительное масло на среднем огне. Обжарьте сырники с двух сторон до золотистой корочки.
- Готовые ПП-сырники можно подавать с любимым соусом, йогуртом или свежими ягодами.
Это вкусное и полезное блюдо является отличным выбором для завтрака, полдника или десерта. Наслаждайтесь этим нежным и сытным лакомством без лишних чувств вины!
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ДИЕТИЧЕСКИЕ идеальные СЫРНИКИ // ПП и ЗОЖ
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру