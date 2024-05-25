Запечённый картофель с помидорами и сыром: вкусное самостоятельное блюдо или отличный гарнир

Делаем гарнир из картофеля интереснее: запекаем его с помидорами и сыром

1:32 Your browser does not support the audio element. Еда

Рецепт запечённого картофеля с помидорами и сыром — это простой способ приготовления вкусного и питательного блюда, которое получается намного интереснее обычной отварной картошки или пюре.

Фото: flickr.com by telepathicparanoia is licensed under CC BY-ND 2.0.

Для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:

0,5 кг картофеля;

200 г твёрдого сыра;

350 г помидоров;

Соль по вкусу.

Вот пошаговая инструкция для приготовления запечённого картофеля с помидорами и сыром:

Очистите картофель и отварите его в подсоленной воде до готовности. После варки оставьте его остывать. Если помидоры небольшие, нарежьте их на кружочки. Если помидоры крупные, нарежьте их на полукружочки. Нарежьте сыр на тонкие пластинки. Разрежьте остывший картофель на две части и выложите в запеканочную форму, предварительно смазанную маслом. На картофельные половинки выложите пластинки сыра и помидоры. Поставьте запеканку в разогретую до 180 градусов духовку и готовьте примерно 20-25 минут, пока сыр не растопится и не приобретет золотистую корочку.

Готовый запечённый картофель с помидорами и сыром можно подавать горячим. Он станет отличным выбором как самостоятельного блюда или гарнира, а также будет великолепно сочетаться с свежими овощами или зеленым салатом. Наслаждайтесь вкусом этого простого и сытного блюда!