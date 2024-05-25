Свиные фрикадельки: их просто обожают и мужчины, и дети

Фрикадельки из свиного фарша: отличная идея для семейного ужина

1:13 Your browser does not support the audio element. Еда

Рецепт фрикаделек из свиного фарша — это простой и вкусный способ приготовить мясное блюдо вместо привычных котлет.

Фото: flickr.com by Håkan Dahlström is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Вам понадобятся следующие ингредиенты:

500 г свиного фарша;

2 ломтя белого хлеба;

1 луковица;

Перец по вкусу;

Петрушка по вкусу;

Соль по вкусу.

Вот пошаговая инструкция для приготовления фрикаделек из свиного фарша:

Используя мясорубку, пропустите свиной фарш через неё вместе с луковицей. Снимите корку с хлеба и замочите ломтики в небольшом количестве воды. Отожмите лишнюю влагу из хлеба и добавьте его к фаршу. Хорошо перемешайте, добавьте соль и перец по вкусу. Нарежьте свежую петрушку и добавьте её к фаршу, еще раз хорошо перемешайте. Сформируйте небольшие фрикадельки из фарша и приготовьте их по вашему предпочтению: можно обжарить на сковороде, запечь в духовке или сварить в бульоне.

Готовые фрикадельки из свиного фарша отлично сочетаются с различными гарнирами, особенно с картофельным пюре или легким овощным салатом. Наслаждайтесь этим ароматным и сытным блюдом!