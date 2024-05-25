Свиные фрикадельки: их просто обожают и мужчины, и дети
Фрикадельки из свиного фарша: отличная идея для семейного ужина
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Рецепт фрикаделек из свиного фарша — это простой и вкусный способ приготовить мясное блюдо вместо привычных котлет.
Фото: flickr.com by Håkan Dahlström is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Вам понадобятся следующие ингредиенты:
- 500 г свиного фарша;
- 2 ломтя белого хлеба;
- 1 луковица;
- Перец по вкусу;
- Петрушка по вкусу;
- Соль по вкусу.
Вот пошаговая инструкция для приготовления фрикаделек из свиного фарша:
- Используя мясорубку, пропустите свиной фарш через неё вместе с луковицей.
- Снимите корку с хлеба и замочите ломтики в небольшом количестве воды.
- Отожмите лишнюю влагу из хлеба и добавьте его к фаршу. Хорошо перемешайте, добавьте соль и перец по вкусу.
- Нарежьте свежую петрушку и добавьте её к фаршу, еще раз хорошо перемешайте.
- Сформируйте небольшие фрикадельки из фарша и приготовьте их по вашему предпочтению: можно обжарить на сковороде, запечь в духовке или сварить в бульоне.
Готовые фрикадельки из свиного фарша отлично сочетаются с различными гарнирами, особенно с картофельным пюре или легким овощным салатом. Наслаждайтесь этим ароматным и сытным блюдом!
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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру