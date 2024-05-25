Свиные фрикадельки: их просто обожают и мужчины, и дети

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Фрикадельки из свиного фарша: отличная идея для семейного ужина

1:13
Еда

Рецепт фрикаделек из свиного фарша — это простой и вкусный способ приготовить мясное блюдо вместо привычных котлет.

Фрикадельки из свиного фарша: отличная идея для семейного ужина
Фото: flickr.com by Håkan Dahlström is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • 500 г свиного фарша;
  • 2 ломтя белого хлеба;
  • 1 луковица;
  • Перец по вкусу;
  • Петрушка по вкусу;
  • Соль по вкусу.

Вот пошаговая инструкция для приготовления фрикаделек из свиного фарша:

  1. Используя мясорубку, пропустите свиной фарш через неё вместе с луковицей.
  2. Снимите корку с хлеба и замочите ломтики в небольшом количестве воды.
  3. Отожмите лишнюю влагу из хлеба и добавьте его к фаршу. Хорошо перемешайте, добавьте соль и перец по вкусу.
  4. Нарежьте свежую петрушку и добавьте её к фаршу, еще раз хорошо перемешайте.
  5. Сформируйте небольшие фрикадельки из фарша и приготовьте их по вашему предпочтению: можно обжарить на сковороде, запечь в духовке или сварить в бульоне.

Готовые фрикадельки из свиного фарша отлично сочетаются с различными гарнирами, особенно с картофельным пюре или легким овощным салатом. Наслаждайтесь этим ароматным и сытным блюдом!

Знаменитые ШВЕДСКИЕ ФРИКАДЕЛЬКИ в белом соусе. Вкусный ужин за 25 минут. Рецепт от Всегда Вкусно!
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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