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Аппетитная паста с грибами: цукини и помидоры делают её необыкновенно сочной

Паста с грибами: для неё подойдут лесные грибы или шампиньоны

1:31
Еда

Паста с грибами — это вкусное блюдо, которое можно легко приготовить. Это рецепт пасты станет отличным вариантом для ужина или обеда.

Паста с грибами: для неё подойдут лесные грибы или шампиньоны
Фото: flickr.com by jeffreyw is licensed under CC BY 2.0.

Вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • Свежие лесные грибы — 300 г;
  • Тальятелле — 250 г;
  • Цукини — 100 г;
  • Помидоры — 300 г;
  • Лук — 50 г;
  • Шпинат — 50 г;
  • Петрушка — 50 г.

Приготовление

  1. Подготовьте все ингредиенты. Промойте и нарежьте свежие лесные грибы на крупные ломтики. Нарежьте лук и цукини.
  2. Разогрейте немного растительного масла на сковороде и обжарьте лук и цукини до мягкости.
  3. Добавьте нарезанные грибы на сковороду и обжарьте их на сильном огне до получения золотистой корочки.
  4. Нарежьте помидоры кубиками и добавьте их на сковороду вместе с грибами. Посолите и поперчите по вкусу. Добавьте шпинат и готовьте все вместе примерно 5 минут, пока овощи не станут мягкими.
  5. Варите тальятелле в соответствии с инструкцией на упаковке. Откиньте воду после варки и смешайте макароны с грибным соусом. Продолжайте готовить еще пару минут, чтобы ингредиенты хорошо соединились.

Подавайте пасту с грибами горячей, украсив её свежей петрушкой. Теперь вы можете насладиться вкусом этой ароматной и аппетитной пасты с грибами. Приятного аппетита!

Итальянская паста с помидорами, грибами и цуккини | Chef Black Pepper
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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