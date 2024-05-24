Аппетитная паста с грибами: цукини и помидоры делают её необыкновенно сочной
Паста с грибами: для неё подойдут лесные грибы или шампиньоны
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Паста с грибами — это вкусное блюдо, которое можно легко приготовить. Это рецепт пасты станет отличным вариантом для ужина или обеда.
Фото: flickr.com by jeffreyw is licensed under CC BY 2.0.
Вам понадобятся следующие ингредиенты:
- Свежие лесные грибы — 300 г;
- Тальятелле — 250 г;
- Цукини — 100 г;
- Помидоры — 300 г;
- Лук — 50 г;
- Шпинат — 50 г;
- Петрушка — 50 г.
Приготовление
- Подготовьте все ингредиенты. Промойте и нарежьте свежие лесные грибы на крупные ломтики. Нарежьте лук и цукини.
- Разогрейте немного растительного масла на сковороде и обжарьте лук и цукини до мягкости.
- Добавьте нарезанные грибы на сковороду и обжарьте их на сильном огне до получения золотистой корочки.
- Нарежьте помидоры кубиками и добавьте их на сковороду вместе с грибами. Посолите и поперчите по вкусу. Добавьте шпинат и готовьте все вместе примерно 5 минут, пока овощи не станут мягкими.
- Варите тальятелле в соответствии с инструкцией на упаковке. Откиньте воду после варки и смешайте макароны с грибным соусом. Продолжайте готовить еще пару минут, чтобы ингредиенты хорошо соединились.
Подавайте пасту с грибами горячей, украсив её свежей петрушкой. Теперь вы можете насладиться вкусом этой ароматной и аппетитной пасты с грибами. Приятного аппетита!
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Итальянская паста с помидорами, грибами и цуккини | Chef Black Pepper
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру