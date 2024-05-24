Аппетитная паста с грибами: цукини и помидоры делают её необыкновенно сочной

Паста с грибами: для неё подойдут лесные грибы или шампиньоны

1:31 Your browser does not support the audio element. Еда

Паста с грибами — это вкусное блюдо, которое можно легко приготовить. Это рецепт пасты станет отличным вариантом для ужина или обеда.

Фото: flickr.com by jeffreyw is licensed under CC BY 2.0.

Вам понадобятся следующие ингредиенты:

Свежие лесные грибы — 300 г;

Тальятелле — 250 г;

Цукини — 100 г;

Помидоры — 300 г;

Лук — 50 г;

Шпинат — 50 г;

Петрушка — 50 г.

Приготовление

Подготовьте все ингредиенты. Промойте и нарежьте свежие лесные грибы на крупные ломтики. Нарежьте лук и цукини. Разогрейте немного растительного масла на сковороде и обжарьте лук и цукини до мягкости. Добавьте нарезанные грибы на сковороду и обжарьте их на сильном огне до получения золотистой корочки. Нарежьте помидоры кубиками и добавьте их на сковороду вместе с грибами. Посолите и поперчите по вкусу. Добавьте шпинат и готовьте все вместе примерно 5 минут, пока овощи не станут мягкими. Варите тальятелле в соответствии с инструкцией на упаковке. Откиньте воду после варки и смешайте макароны с грибным соусом. Продолжайте готовить еще пару минут, чтобы ингредиенты хорошо соединились.

Подавайте пасту с грибами горячей, украсив её свежей петрушкой. Теперь вы можете насладиться вкусом этой ароматной и аппетитной пасты с грибами. Приятного аппетита!