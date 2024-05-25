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Ароматный смузи из абрикосов и моркови с корицей: тормозит старение кожи

Простой рецепт смузи для шелковистой кожи

0:56
Еда

Этот напиток из абрикосов и моркови очень полезен для здоровья вашей кожи.

Простой рецепт смузи для шелковистой кожи
Фото: flickr.com by Sonia Belviso is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Абрикосы и морковь богаты антиоксидантом бета-каротином, который организм превращает в витамин А. Этот витамин тормозит старение кожи, а также защищает от повреждения ультрафиолетом.

Ингредиенты

  • 1/2 стакана кубиков льда
  • 1/2 стакана греческого йогурта
  • 1/4 стакана тёртой моркови
  • 1 чайная ложка мёда
  • 1/2 чайной ложки корицы
  • 2 шт. кураги и 1 свежий абрикос (без косточки)

Приготовление

Смешайте в блендере до однородного состояния.

Пищевая ценность

  • 130 кал
  • 21 г углеводов
  • 3 г клетчатки
  • 17 г сахара (6 г добавленного сахара)
  • 3,5 г жиров (2 г насыщенных жиров)
Абрикосовый смузи, простые рецепты
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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