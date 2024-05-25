Ароматный смузи из абрикосов и моркови с корицей: тормозит старение кожи
Простой рецепт смузи для шелковистой кожи
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Этот напиток из абрикосов и моркови очень полезен для здоровья вашей кожи.
Фото: flickr.com by Sonia Belviso is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Абрикосы и морковь богаты антиоксидантом бета-каротином, который организм превращает в витамин А. Этот витамин тормозит старение кожи, а также защищает от повреждения ультрафиолетом.
Ингредиенты
- 1/2 стакана кубиков льда
- 1/2 стакана греческого йогурта
- 1/4 стакана тёртой моркови
- 1 чайная ложка мёда
- 1/2 чайной ложки корицы
- 2 шт. кураги и 1 свежий абрикос (без косточки)
Приготовление
Смешайте в блендере до однородного состояния.
Пищевая ценность
- 130 кал
- 21 г углеводов
- 3 г клетчатки
- 17 г сахара (6 г добавленного сахара)
- 3,5 г жиров (2 г насыщенных жиров)
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Абрикосовый смузи, простые рецепты