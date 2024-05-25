Ароматный смузи из абрикосов и моркови с корицей: тормозит старение кожи

Простой рецепт смузи для шелковистой кожи

0:56 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот напиток из абрикосов и моркови очень полезен для здоровья вашей кожи.

Фото: flickr.com by Sonia Belviso is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Абрикосы и морковь богаты антиоксидантом бета-каротином, который организм превращает в витамин А. Этот витамин тормозит старение кожи, а также защищает от повреждения ультрафиолетом.

Ингредиенты

1/2 стакана кубиков льда

1/2 стакана греческого йогурта

1/4 стакана тёртой моркови

1 чайная ложка мёда

1/2 чайной ложки корицы

2 шт. кураги и 1 свежий абрикос (без косточки)

Приготовление

Смешайте в блендере до однородного состояния.

Пищевая ценность

130 кал

21 г углеводов

3 г клетчатки

17 г сахара (6 г добавленного сахара)

3,5 г жиров (2 г насыщенных жиров)