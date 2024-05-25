Не покупайте клубнику сейчас! Диетолог рассказала, почему стоит бояться ягоды, которую продают в мае

Диетолог Журавлёва рассказала, почему не стоит покупать клубнику в мае

В последний весенний месяц традиционно на прилавках появляются первые ягоды и фрукты. Но все ли они полезны?

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Как рассказала корреспонденту Общественной Службы Новостей диетолог Полина Журавлёва, майская ягода может быть далека от идеала, поскольку не исключено, что фермеры используют пестициды. В особенности это касается клубники.

По мнению эксперта, с клубникой, которая стала появляться в продаже, стоит быть осторожнее. Её созревание зависит от погоды, которая только в последнее время радует теплом. Для её выращивания в неблагоприятных погодных условиях фермеры будут вынуждены использовать пестициды, чтобы не потерять урожай.

Как же тогда быть? Эксперт советует не торопиться: лучше покупать ягоду не раньше июня, в это время будут поставки уже из Краснодарского края и Крыма. А ближе к июлю она будет расти и в Подмосковье.

Если вы всё же решили побаловать себя красивой ягодой, то при покупке проверьте, есть ли у клубники вкус и запах. Если вы ничего не чувствуете, то есть вероятность, что проблема в химикатах. Выбирать лучше ягоду маленькую, в больших много нитратов. Не менее важен и цвет — клубника должна быть только красной, любые отклонения от нормы должны вызывать подозрения.

"Листики должны быть зелёными, а не коричневыми и иссохшими. Если листьев нет вообще, скорее всего, такая ягода уже непригодна для употребления", — пояснила диетолог.