Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кардиолог Емельянов предупредил, что энергетики могут вызвать проблемы с сердцем
Учёные обнаружили тайник с оружием в городе ацтеков Тлателолко
Как предотвратить появление "жёлтых плечиков" на томатах
Kia Mohave: стоит ли покупать на вторичном рынке за 2 миллиона рублей?
Волочкова нарядилась в русский сарафан и залезла на дерево
Иранский фильм "Между скалами" получил гран-при фестиваля в Красноярском крае
Система финансовых рейтингов в РФ: как это относится к страхованию?
Мифы об инъекциях для лица, которые важно развеять
Эксперт "Опоры России" объяснил реновацию в Новой Москве
Вкусный смузи на миндальном молоке с огурцом, виноградом и сельдереем: предлагаем рецепт

Молочно-медовый смузи: вкусно и полезно

0:42
Еда

Сельдерей прекрасно сочетается с миндальным молоком, огурцом и виноградом. Приготовьте этот полезный смузи.

Молочно-медовый смузи: вкусно и полезно
Фото: flickr.com by Katrin Gilger is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты

  • 1,5 стакана миндального молока
  • 1 огурец, очищенный и нарезанный ломтиками
  • 1 стакан зелёного винограда без косточек
  • 2 средних стебля сельдерея
  • 1 столовая ложка мёда

Приготовление

Смешайте все ингредиенты в блендере.

Пищевая ценность

  • 124 кал
  • 26 г углеводов
  • 2 г клетчатки
  • 21 г сахара (9 г добавленного сахара)
  • 2 г жиров (0 г насыщенных жиров)
Молочный коктейль с мёдом и бананом
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Что нельзя делать при прохождении пограничного контроля: советы для путешественников

В аэропорту существует множество правил и норм поведения, которые необходимо соблюдать.

Туристам рассказали, чего никогда не стоит совершать в аэропорту
Сжигание с использованием селитры и сахара поможет избавиться от пня
От пня на участке избавляюсь так: засыпаю его этими порошками, выполняю один приём — легко удаляю этот кусок дерева
Как повысить урожайность клубники с помощью йода
Певец Николай Басков заявил, что российский шоу-бизнес очистился
Сербы получили ярлык "геноцидной нации". Не надо было Вучичу жать руку Биллу Клинтону Любовь Степушова "Создатели" Зеленского отказались ехать на мирный саммит в Швейцарию Дмитрий Плотников Нетаньяху вляпался в "высшую лигу" современной политики, и теперь у Израиля проблемы Юрий Бочаров
Как по волшебству: звуки, от которых кошки без ума
Как на кошачьем сказать "я тебя люблю" — фелинологи научились говорить с пушистиками
Что делать с тюльпанами после цветения
Что делать с тюльпанами после цветения
Последние материалы
Кардиолог Емельянов предупредил, что энергетики могут вызвать проблемы с сердцем
Учёные обнаружили тайник с оружием в городе ацтеков Тлателолко
Как предотвратить появление "жёлтых плечиков" на томатах
Молочно-медовый смузи: вкусно и полезно
Kia Mohave: стоит ли покупать на вторичном рынке за 2 миллиона рублей?
Волочкова нарядилась в русский сарафан и залезла на дерево
Иранский фильм "Между скалами" получил гран-при фестиваля в Красноярском крае
Система финансовых рейтингов в РФ: как это относится к страхованию?
Мифы об инъекциях для лица, которые важно развеять
Эксперт "Опоры России" объяснил реновацию в Новой Москве
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников