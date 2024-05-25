Вкусный смузи на миндальном молоке с огурцом, виноградом и сельдереем: предлагаем рецепт
Молочно-медовый смузи: вкусно и полезно
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Сельдерей прекрасно сочетается с миндальным молоком, огурцом и виноградом. Приготовьте этот полезный смузи.
Фото: flickr.com by Katrin Gilger is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Ингредиенты
- 1,5 стакана миндального молока
- 1 огурец, очищенный и нарезанный ломтиками
- 1 стакан зелёного винограда без косточек
- 2 средних стебля сельдерея
- 1 столовая ложка мёда
Приготовление
Смешайте все ингредиенты в блендере.
Пищевая ценность
- 124 кал
- 26 г углеводов
- 2 г клетчатки
- 21 г сахара (9 г добавленного сахара)
- 2 г жиров (0 г насыщенных жиров)
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