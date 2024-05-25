Вкусный смузи на миндальном молоке с огурцом, виноградом и сельдереем: предлагаем рецепт

Молочно-медовый смузи: вкусно и полезно

0:42 Your browser does not support the audio element. Еда

Сельдерей прекрасно сочетается с миндальным молоком, огурцом и виноградом. Приготовьте этот полезный смузи.

Фото: flickr.com by Katrin Gilger is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты

1,5 стакана миндального молока

1 огурец, очищенный и нарезанный ломтиками

1 стакан зелёного винограда без косточек

2 средних стебля сельдерея

1 столовая ложка мёда

Приготовление

Смешайте все ингредиенты в блендере.

Пищевая ценность

124 кал

26 г углеводов

2 г клетчатки

21 г сахара (9 г добавленного сахара)

2 г жиров (0 г насыщенных жиров)