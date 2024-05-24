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Дарим рецепт любителям вьетнамской кухни: приготовьте этот кисло-сладкий суп из ревеня с ананасами, бамией и помидорами

Кисло-сладкий суп из ревеня: блюдо во вьетнамском стиле

1:16
Еда

Естественная терпкость ревеня идеально подходит для этого кисло-сладкого супа во вьетнамском стиле. Ананасы и помидоры помогают сбалансировать вкус!

Кисло-сладкий суп из ревеня: блюдо во вьетнамском стиле
Фото: commons.wikimedia.org by David Morris is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

  • 4 помидора, разрезанных на четвертинки
  • 3 стебля ревеня, нарезанных
  • Зелёный лук, нарезанный
  • 1/2 ананаса, нарезанного кусочками
  • 6 стаканов воды
  • 1/4 стакана бамии
  • 2 столовые ложки рыбного соуса
  • 1 столовая ложка оливкового масла
  • 1 столовая ложка кориандра
  • 1 чайная ложка сахара
  • 1 чайная ложка измельчённого чеснока
  • 1 чайная ложка смеси специй

Приготовление

  1. Нагрейте оливковое масло в кастрюле. Обжарьте чеснок до появления аромата. Добавьте помидоры и 1/2 чайной ложки смеси специй. Залейте достаточным количеством воды и доведите до кипения.
  2. Когда помидоры станут мягкими, влейте оставшуюся воду. Доведите до кипения, затем добавьте ревень. Готовьте, затем добавьте рыбный соус, сахар и оставшиеся специи.
  3.  Добавьте бамию и ананас. Готовьте ещё 15 минут. Посыпьте зелёным луком и кориандром.
Как сварить ЗЕЛЕНЫЕ ЩИ из РЕВЕНЯ?
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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