Дарим рецепт любителям вьетнамской кухни: приготовьте этот кисло-сладкий суп из ревеня с ананасами, бамией и помидорами
Кисло-сладкий суп из ревеня: блюдо во вьетнамском стиле
1:16
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24.05.2024 22:28
Естественная терпкость ревеня идеально подходит для этого кисло-сладкого супа во вьетнамском стиле. Ананасы и помидоры помогают сбалансировать вкус!
Фото: commons.wikimedia.org by David Morris is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Ингредиенты
4 помидора, разрезанных на четвертинки
3 стебля ревеня, нарезанных
Зелёный лук, нарезанный
1/2 ананаса, нарезанного кусочками
6 стаканов воды
1/4 стакана бамии
2 столовые ложки рыбного соуса
1 столовая ложка оливкового масла
1 столовая ложка кориандра
1 чайная ложка сахара
1 чайная ложка измельчённого чеснока
1 чайная ложка смеси специй
Приготовление
Нагрейте оливковое масло в кастрюле. Обжарьте чеснок до появления аромата. Добавьте помидоры и 1/2 чайной ложки смеси специй. Залейте достаточным количеством воды и доведите до кипения.
Когда помидоры станут мягкими, влейте оставшуюся воду. Доведите до кипения, затем добавьте ревень. Готовьте, затем добавьте рыбный соус, сахар и оставшиеся специи.
Добавьте бамию и ананас. Готовьте ещё 15 минут. Посыпьте зелёным луком и кориандром.
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