Как идеально запечь брокколи? Предлагаем простой рецепт фантастически вкусного гарнира

Приготовьте быстрый овощной гарнир из запечённых соцветий брокколи.
Разогрейте духовку до 225 градусов. Застелите противень пергаментной бумагой. Разложите соцветия брокколи. Перемешайте с солью и 2 столовыми ложками оливкового масла. Запекайте 20–25 минут. Достаньте брокколи из духовки. Натрите чеснок и посыпьте им сверху на брокколи, затем сбрызните лимонным соком и оставшимся оливковым маслом. Перемешайте.
Чтобы растения росли здоровыми и красивыми, им необходимо правильно ухаживать, включая регулярный полив. Однако, есть определенное время, когда полив растений может нанести им вред. Давайте разберемся, в какое время нельзя поливать растения.