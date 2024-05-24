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Запечённая в духовке с ароматными травами радужная форель, нафаршированная луком

Простой рецепт запечённой радужной форели

1:24
Еда

Радужная форель богата калием. Этот важный минерал помогает контролировать уровень артериального давления. Калий также обеспечивает правильную работу мышц и нервов.

Простой рецепт запечённой радужной форели
Фото: commons.wikimedia.org by Fred Rüdger is licensed under for public domain

Кроме того, радужная форель является отличным источником селена, антиоксиданта, борющегося с раком, и витамина B6, который невероятно важен для здоровья мозга.

Радужная форель идеально подходит для людей, сидящих на диете, поскольку в ней меньше калорий, чем в большинстве жирных рыб. Предлагаем очень простой рецепт запечённой радужной форели.

Ингредиенты

  • 2 потрошёные рыбины
  • 1/2 большой луковицы, нарезанной
  • 2 столовые ложки горячей воды
  • 2 чайные ложки оливкового масла
  • 1/4 чайной ложки сушёного тимьяна
  • 1/4 чайной ложки сушёного укропа

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 200 градусов. Смажьте форму для выпечки 1 чайной ложкой оливкового масла.
  2. Выложите форель в форму для запекания. Смажьте оставшимся маслом, укропом и тимьяном. Посолите и поперчите. Нафаршируйте каждую рыбину кусочками лука.
  3. Запекайте 10 минут, затем налейте в форму горячую воду, чтобы рыба не пересохла. Запекайте ещё 10 минут.
Форель? запеченная в духовке. Сочный и вкусный рецепт на праздничный стол
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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