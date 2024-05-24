Запечённая в духовке с ароматными травами радужная форель, нафаршированная луком

Простой рецепт запечённой радужной форели

1:24 Your browser does not support the audio element. Еда

Радужная форель богата калием. Этот важный минерал помогает контролировать уровень артериального давления. Калий также обеспечивает правильную работу мышц и нервов.

Фото: commons.wikimedia.org by Fred Rüdger is licensed under for public domain

Кроме того, радужная форель является отличным источником селена, антиоксиданта, борющегося с раком, и витамина B6, который невероятно важен для здоровья мозга.

Радужная форель идеально подходит для людей, сидящих на диете, поскольку в ней меньше калорий, чем в большинстве жирных рыб. Предлагаем очень простой рецепт запечённой радужной форели.

Ингредиенты

2 потрошёные рыбины

1/2 большой луковицы, нарезанной

2 столовые ложки горячей воды

2 чайные ложки оливкового масла

1/4 чайной ложки сушёного тимьяна

1/4 чайной ложки сушёного укропа

Приготовление

Разогрейте духовку до 200 градусов. Смажьте форму для выпечки 1 чайной ложкой оливкового масла. Выложите форель в форму для запекания. Смажьте оставшимся маслом, укропом и тимьяном. Посолите и поперчите. Нафаршируйте каждую рыбину кусочками лука. Запекайте 10 минут, затем налейте в форму горячую воду, чтобы рыба не пересохла. Запекайте ещё 10 минут.