Запекаем в духовке капустные дольки с соусом из горгонзолы: очень ароматный и хрустящий гарнир

Запечённые капустные дольки с голубым сыром — полезный гарнир, который невероятно легко приготовить, он получается хрустящим и ароматным.
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Ингредиенты
1 кочан капусты
3/4 стакана горгонзолы
1/2 стакана оливкового масла
1/2 стакана молока
1/4 стакана масла виноградных косточек
2 столовые ложки нарезанной петрушки
1,5 столовой ложки хересного уксуса
2 чайные ложки нарезанного розмарина
2 чайные ложки нарезанного тимьяна
Приготовление
Разогрейте духовку до 225 градусов. В форму для запекания положите кочан капусты, полейте оливковым маслом, посолите и поперчите. Поместите капусту в духовку и готовьте около 3 часов.
В миске смешайте 1/2 стакана оливкового масла и 1/4 стакана масла виноградных косточек. В отдельной миске большего размера смешайте 2 столовые ложки полученной смеси с 2 чайными ложками хересного уксуса.
В кастрюле нагрейте молоко. Вылейте в блендер и добавьте две трети горгонзолы. Пюрируйте до однородного состояния. Медленно добавьте оставшуюся смесь оливково-виноградного масла. Добавьте хересный уксус. Посолите и поперчите.
Разрежьте кочан капусты на 8 долек. Оставьте сердцевину нетронутой. Затем перемешайте дольки в миске со смесью оливкового масла и виноградных косточек и хересного уксуса.
Положите в форму для запекания соус из горгонзолы. Положите сверху капустные дольки и посыпьте сверху оставшимся голубым сыром. Украсьте зеленью. Запекайте 5-6 минут.
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