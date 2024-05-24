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Запекаем в духовке капустные дольки с соусом из горгонзолы: очень ароматный и хрустящий гарнир

Запечённые капустные дольки с голубым сыром: вкусный гарнир

1:53
Еда

Запечённые капустные дольки с голубым сыром — полезный гарнир, который невероятно легко приготовить, он получается хрустящим и ароматным.

Запечённые капустные дольки с голубым сыром: вкусный гарнир
Фото: commons.wikimedia.org by Frank Vincentz is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты

  • 1 кочан капусты
  • 3/4 стакана горгонзолы
  • 1/2 стакана оливкового масла
  • 1/2 стакана молока
  • 1/4 стакана масла виноградных косточек
  • 2 столовые ложки нарезанной петрушки
  • 1,5 столовой ложки хересного уксуса
  • 2 чайные ложки нарезанного розмарина
  • 2 чайные ложки нарезанного тимьяна

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 225 градусов. В форму для запекания положите кочан капусты, полейте оливковым маслом, посолите и поперчите. Поместите капусту в духовку и готовьте около 3 часов.
  2. В миске смешайте 1/2 стакана оливкового масла и 1/4 стакана масла виноградных косточек. В отдельной миске большего размера смешайте 2 столовые ложки полученной смеси с 2 чайными ложками хересного уксуса.
  3. В кастрюле нагрейте молоко. Вылейте в блендер и добавьте две трети горгонзолы. Пюрируйте до однородного состояния. Медленно добавьте оставшуюся смесь оливково-виноградного масла. Добавьте хересный уксус. Посолите и поперчите.
  4. Разрежьте кочан капусты на 8 долек. Оставьте сердцевину нетронутой. Затем перемешайте дольки в миске со смесью оливкового масла и виноградных косточек и хересного уксуса.
  5. Положите в форму для запекания соус из горгонзолы. Положите сверху капустные дольки и посыпьте сверху оставшимся голубым сыром. Украсьте зеленью. Запекайте 5-6 минут.
Когда капуста вкуснее мяса!
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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